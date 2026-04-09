Сегодня Xbox – один из ключевых игроков игровой индустрии, но на старте этот проект выглядел как финансовая авантюра. По словам бывшего вице-президента Microsoft по игровому направлению Эда Фрайса, в 2000 году судьба консоли буквально висела на волоске, пишет Windows Central.

Почему Microsoft все же запустила Xbox несмотря на риски?

Во время одного из внутренних заседаний, которое впоследствии получило неофициальное название "Бойня на День святого Валентина", тогдашние руководители компании – Билл Гейтс и Стив Балмер – жестко раскритиковали идею создания Xbox. Команда разработчиков прямо заявляла: запуск консоли гарантированно принесет не менее миллиарда долларов убытков.

Эд Фрайс / Фото Christopher Michel / Flickr

Несмотря на это, проект все же получил "зеленый свет". И причина была не в любви к видеоиграм.

Как объясняет Фрайс, Xbox рассматривался прежде всего как стратегический щит против потенциальной угрозы со стороны Sony. В Microsoft опасались, что компания, которая уже доминировала на рынке консолей с PlayStation, может со временем повлиять и на более широкий технологический сектор.

В начале 2000-х это выглядело вполне реалистично. Япония тогда воспринималась как будущий глобальный лидер, способный обогнать США по экономическим показателям. Во многих западных компаниях серьезно готовились к такому сценарию, а японские бренды считались сильнейшими в мире технологий.

Фрайс вспоминает, что в то время даже в школах предлагали изучать японский язык как один из ключевых для будущего. А на рынке видеоигр доминировали именно японские компании – не только Sony, но и Nintendo. Большинство важных разработчиков также базировалась в Японии.

В этом контексте Xbox стал для Microsoft не просто новым продуктом, а способом не допустить полного контроля японских компаний над игровой индустрией.

Со временем эти опасения не оправдались в полном объеме. Рынок стал значительно более глобальным, а влияние различных регионов выровнялось. Однако решение, принятое более 25 лет назад, определило будущее Microsoft в гейминге.

Сегодня Xbox входит в тройку крупнейших консольных платформ, хотя и уступает PlayStation и Nintendo по продажам. В то же время Microsoft делает ставку на другие направления – подписку Xbox Game Pass, интеграцию с ПК, а также облачный гейминг, что позволяет компании оставаться одним из ключевых игроков индустрии.