Нова функція називається Playables і вже тестувалася окремими користувачами у вересні. Ще минулого тижня YouTube запропонував своїм передплатникам випробувати нову функцію.

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Ігри на YouTube

Ті, хто погодиться, зможуть пограти в 37 мініігор прямо всередині YouTube – їх не потрібно завантажувати або встановлювати. У списку є популярні ігри, як-от Angry Birds Showdown, Brain Out, Daily Solitaire, The Daily Crossword, а також низка аркад.

У повідомленні YouTube Premium зазначено, що ігри будуть доступні до 28 березня 2024 року. Користувачі преміум-підписки зможуть знайти повну бібліотеку ігор у розділі Playables на вкладці Explore.

YouTube Playables, схоже, не стільки приваблюватиме серйозних геймерів, скільки є способом потішити своїх передплатників. Важко уявити, що хтось підпишеться на YouTube Premium виключно заради Playables, YouTube може переконати деяких користувачів, які вагаються, залишитися на довше.