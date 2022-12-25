Так, на гравця The Elder Scrolls 5: Skyrim напав вбивця, якого, очевидно, найняв один із відомих дитячих неігрових персонажів з гри.

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Хлопчик замовив кілера

Попри те, що Skyrim був випущений ще у 2011 році, у грі все ще є багато активних гравців, як старих, так і нових. Кілька перших головних квестів гри перенесуть гравців у місто Вайтран, познайомивши із численними його жителями, які стали широко визнаними фанатами гри.

Крім типової взаємодії з жителями міста, гравці також можуть натрапити на випадкові зустрічі під час проходження Skyrim. Зокрема, мова про атаки з боку Темного братства – організації вбивць, яких можуть найняти для вбивства гравця.

Один гравець Skyrim зіткнувся з вбивцею, успішно відбив його, але був дуже здивований, виявивши в контракті вбивці вказівку, що його найняв Ларс Батл-Борн – юний хлопчик, який живе у Вайтрані.

У коментарях до публікації гравець зізнався, що вкрав солодку булочку Ларса, що, ймовірно, стало поштовхом до замаху.

Ларс Батл-Борн найбільше відомий шанувальникам тим, що над ним знущався інший хлопчина з Вайтрана на ім'я Брейт. Це сумнозвісний хуліган, якого можна побачити, коли він вимагає від Ларса гроші.

Ці два персонажі навіть отримали власний квест, у якому Ларс просить гравця переконати Брейта припинити знущатися над ним.

Шанувальники у відповідях на публікацію швидко згадали, як Ларс стверджував, що ніколи не мав грошей, щоб дати Брейту. Втім, він якимось чином все-таки зміг найняти вбивцю з однієї з найавторитетніших фракцій у світі гри.