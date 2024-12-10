jL каже, що це його найгірша гра з усіх

Для початку нагадаємо, що Natus Vincere здобули дві перемоги і три поразки. Команда поступилася спочатку MIBR, потім Team Spirit і нарешті HEROIC з рахунком 1:2, тож не змогла далі продовжувати боротися за приз у 500 000 доларів, який очікує на переможця турніру. Литовець Юстінас Лекавічус набрав у середньому 0,90 бала на восьми картах, що далеко від того рівня, який він показував протягом більшої частини року, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV. Тому він узяв на себе відповідальність за такий результат.

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Безумовно, я заслужив. Можливо, хлопці не так сильно цього заслужили, але я зіграв жахливий турнір. Думаю, це один з найгірших турнірів у моєму житті,

– сказав jL.

Лекавічус каже, що "потрапив у кролячу нору негативного мислення після першого дня і не зміг повернутися". Команда старалася з усіх сил, додає він, намагалася виправити всі свої недоліки та помилки, яких припустилася на початку, але цього виявилось недостатньо: "Здавалося, що з боку підготовки у нас все було під контролем. Але результати говорили про інше".

Литовець вказав на конкретні свої помилки. Наприклад, згадав про неправильні рішення та погану стрільбу. В останній своїй грі, згадує він, команда "неправильно зчитала" своїх суперників, і в якийсь момент "вони як снігова куля посипалися на нас".

jL підсумовує, що команда багато готувалася до турніру, тож для нього дійсно дивно, що все вийшло саме так. Він каже, що йому здавалося, ніби все під контролем, але, на жаль, він сам "не допрацював".

Нагадаємо, після вильоту з мейджора Natus Vincere більше не є лідером рейтингу HLTV. Команда опустилася на другу позицію, поступившись G2 Esports.

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