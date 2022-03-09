За день зібрали майже 2 мільйони доларів: розробники інді-ігор підтримали Україну

Нестандартною ініціативою відзначилися розробники інді-ігор. Річ у тім, що вони вирішили об'єднатися для того, щоб допомогти постраждалим українцям.

Україну в такий непростий час підтримують не лише гіганти відеоігрової індустрії, а й розробники інді-ігор. А зробити це вони вирішили за допомогою досить нестандартної ініціативи.

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Річ у тім, що розробники таких ігор, які співпрацюють з популярною платформою Itch.io, вирішили об'єднатися та створити особливий набір. Вони відзначили, що всі гроші з його продажів підуть у фонди, які допомагають українцям, що постраждали від віроломного нападу російських орків.

Виявилося, що взяти участь у такій незвичайній ініціативі вирішило дуже багато представників ігрової індустрії. Адміністрація порталу Itch.io відзначила, що загалом до складу їхнього благодійного набору ввійшло майже тисячу різноманітних проєктів.

Також вони додали, що в його наповненні взяти участь не лише розробники інді-відеоігор. Згідно з їхньою інформацією, в цьому наборі також можна знайти настільні ігри, книги, комікси, музику та різноманітні ігрові ресурси.

До своєї заяви представники Itch.io додали дуже красномовну фразу:

Як розробники ігор, ми хочемо створювати нові світи, а не руйнувати той, який у нас є.

Загалом такий набір можна придбати за 10 доларів, хоча й варто відзначити, що купити його можна й за більшу суму. Річ у тім, що він благодійний, а тому кожен сам обирає суму, яку хоче пожертвувати українцям. Згідно з останньою інформацією, у середньому геймери купують його за 15 доларів.

Придбати його можна за цим посиланням, а зробити це можна буде до 18 березня. Також відзначимо, що всього за один день його автори змогли зібрати вражаючу суму в майже 2 мільйони доларів.

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