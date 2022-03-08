У такий непростий час Україну підтримують не лише компанії, які працюють в індустрії відеоігор, а й культові для цієї сфери розробники. Свою позицію щодо війни вже встигло висловити два відомих геймдизайнери.

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Одразу ж зазначимо, що цей культовий розробник свою позицію висловив ще кілька днів тому, а з відповідним матеріалом ви можете ознайомитися за цим посиланням. Цього ж разу він просто захотів поділитися першими результатами своєї роботи.

Отже, за кілька днів його унікальний рівень для відеогри Doom 2 придбало дуже багато геймерів. А загалом за цей час він вже зібрав 27 тисяч доларів, які перерахує у фонди, що допомагають постраждалим українцям. Сума непогана, а особливо якщо врахувати той факт, що йдеться про відеогру, яка вийшла ще в 1994 році.

Хідео Кодзіма

Не став мовчати в такій ситуації й легендарний японський геймдизайнер Хідео Кодзіма. У своєму твітері він опублікував красномовний пост, який навіть не став доповнювати якимось словами. Там зображений місячний костюм з відеогри Death Stranding та зашифрований в ньому напис "No War".

Пост Хідео Кодзіми / Фото з твітера Kojima_Hideo

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