В такое непростое время Украину поддерживают не только компании, работающие в индустрии видеоигр, но и культовые для этой сферы разработчики. Свою позицию по поводу войны уже успело высказать два известных геймдизайнера.

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Сразу же отметим, что этот культовый разработчик высказал свою позицию еще несколько дней назад, а с соответствующим материалом вы можете ознакомиться по этой ссылке. На этот же раз он просто захотел поделиться первыми результатами своей работы.

Итак, за несколько дней его уникальный уровень для видеоигры Doom 2 приобрело большое количество геймеров. В общей сложности за это время он уже собрал 27 тысяч долларов, которые перечислит в фонды, помогающие пострадавшим украинцам. Сумма неплохая, а особенно если учесть тот факт, что речь идет о видеоигре, которая вышла еще в 1994 году.

Хидео Кодзима

Не стал молчать в такой ситуации и легендарный японский геймдизайнер Хидео Кодзима. В своем твиттере он опубликовал красноречивый пост, который даже не стал дополнять какими-либо словами. Там изображен лунный костюм из видеоигры Death Stranding и зашифрована в нем надпись "No War".

Пост Хидео Кодзимы / Фото с твиттера Kojima_Hideo

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