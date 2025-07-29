Одна з найважливіших платформ для відкриття молодих талантів у Counter-Strike 2 – це серія турнірів CCT (Champion of Champions Tour). Саме тут змагаються амбітні склади, які мають всі шанси закріпитися на топовому рівні. Про найперспективніші з них у Season 3 вам розповість 24 Канал.

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TNL

Український колектив Team Next Level показує стабільно гарну гру на Tier 3 сцені та вже отримує запрошення на турніри рангом вище.

Зокрема, вже зовсім скоро молоді кіберспортсмени під шефством Дмитра "jR" Червака спробують свої сили на Blast Bounty 2025 Season 2 та ESL Pro League Season 22.

Склад колективу:

Віктор "onic" Бабій;

Артем "cairne" Мушинський;

Артем "Flierax" Хіоара;

Дмитро "nifee" Тедіашвілі;

Девід "Dawy" Бібік.

Те, що у червні 2024 року команда була на 177 місці в рейтингу HLTV, а станом на зараз займає 30 позицію, зайвий раз підтверджує їхній неймовірний прогрес.

FAVBET Team

Продовжує свій підйом на вершину кіберспортивного світу також і амбітна FAVBET Team.

З середнім віком гравців у 24,7 року, ростер команди є ідеальним сплавом досвіду, за який відповідають "ветерани" української сцени Counter-Strike Вondik та j3kie, і молодої крові, голодної до перемог.

Повний склад колективу:

Владислав "bondik" Нечипорчук;

Олександр "Smash" Турчин;

Євгена "j3kie" Сергачов;

Данило "t3ns1on" Кашура;

Макс "Marix" Кугенер.

Хоча хлопці зараз перебувають на 65 сходинці рейтингу HLTV, вдалий виступ у 5 серії CCT Season 3 може посилити їхні позиції та подарувати впевненість у своїх вміннях, яка життєво необхідна такому перспективному колективу.

Passion UA

Не менш перспективним виглядає майбутній сезон і для організації відомого футболіста Олександра Зінченка.

Хоча склад команди зазнав змін після того, як їм вдалося показати себе на шанхайському "Мейджорі", оновлений ростер виглядає загрозливим, адже натомість до нього приєдналися досвідчені кіберспортсмени.

Зараз Passion UA представляють:

Микита "jackasmo" Скиба;

Олексій "Topa" Топчієнко;

Владислав "Kvem" Король;

Володимир "Woro2k" Велетнюк;

Сергій "DemQQ" Демченко.

Команда вже довгий час тримається у районі 30 позиції рейтингу HLTV, але всього один правильний імпульс може відправити їх рангом вище.

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NIP

Продовжують спроби повернутися на вершину кіберспортивного світу "ніндзі в піжамах".

Українським шанувальникам кіберспорту цікавості у спостереженнях за цим колись грізним колективом додає наявність у складі нашого легіонера – Артема Мороза, більш відомого як r1nkle.

Також у складі команди виступають:

Каспер "xKacpersky" Габара;

Марко "Snappi" Пфайфер;

Расмус "sjuush" Бек;

Мішель "ewjerkz" Пінто.

Шведська організація дає кіберспортсменам усі можливості для розвитку, тож фанати змагального CS2 вже довгий час очікують від NIP повернення на T1 сцену.

Чого їм постійно не вистачає для цього? Точно сказати важко, але ми думаємо, що як тільки ця перешкода зникне, то легендарний "тег" знову звучатиме на усіх великих турнірах.

Почесна згадка: ENCE та SAW

Складно мати статус "вічно перспективних", однак фінська ENCE та португальська SAW є саме такими командами.

У гарний для себе день обидва колективи можуть створити проблему будь-якому супернику. Втім, нерідко вони самі постають перед труднощами й можуть програти будь-кому.

За умови, якщо ці дві команди налагодять стабільність та знайдуть власний стиль гри, вони справді можуть позмагатися за місце під сонцем на верхівці рейтингів Valve та HLTV.