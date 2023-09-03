Світ професійного спорту жорстокий та безжальний і якщо хочеш бути на його вершині, то мусиш працювати практично 24 на 7, інформує 24 Канал.

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Однак, відпочивати теж потрібно і багатьох здивує те, як це робить одна з найбільших зірок футболу станом на зараз – нападник збірної Норвегії та Манчестер Сіті Ерлінг Голанд.

Виявилося, що коли норвезький бомбардир не зайнятий, забезпечуючи нічні кошмари усім воротарям англійської Прем'єр-ліги, то він полюбляє грати у відеоігри.

Раніше цьогоріч Ерлінг розповідав, що однією зі складових його "післяматчевої рутини" є невеликий відеоігровий сеанс, який допомагає йому очистити голову після поєдинку.

Тоді молодик не розповів в що саме грає, сказавши, що гра "надто ганебна".

Голанд про те, що робить після матчів: дивитися відео

Під час недавнього випуску подкасту ImPaulsive, футболіст довго спілкувався з ведучими на різні теми й зрештою мова зайшла про вільний час спортсмена, після чого він не тільки ще раз підтвердив свою любов до ігор, але й все ж зізнався у що любить грати найбільше.

Так, я граю у FIFA. Насправді я ще трохи граю в Minecraft зі своїми друзями. Я дійсно це роблю, мені це подобається, – дещо соромлячись розповів футболіст.

Момент з подкасту: дивитися відео

За словами Голанда, йому подобається проводити час за грою з друзями та годинами балакати "ні про що".

І у цьому з футболістом погодяться мільйони геймерів для яких Minecraft також є чудовим способом розслабитися, будуючи захопливі споруди чи просто блукаючи його кубічним світом.