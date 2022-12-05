Продюсер розповів, що після успіху Fallout 3 було багато пропозицій створити екранізацію гри. Однак керівник вважав, що адаптацію не вдасться вмістити у двохгодинний фільм.

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Серіал за мотивами гри Fallout

У серіал творці хочуть помістити світ, створений у грі. Що цікаво, займатиметься проєктом Джонатан Ноллан – сценарист, відомий за роботою з фільмами "Інтерстеллар", "Бетмен: початок", "Темний лицар", "Термінатор: спасіння прийде" та багато інших.

Цей серіал – не переказ історії з гри. По суті, є місце на карті – і завдання розповісти історію, яка вписується в побудований нами світ. Вона не порушує правил і згадує про щось з ігор, але це не переказ. Вона існує в тому ж світі, але унікальна для нього,

– пояснив Тодд Ховард.

Коли міні-серіали почали набувати популярності, і студії стали знімати шоу з великими бюджетами, керівник Bethesda повернувся до спілкування з голлівудськими продюсерами. Одним з них став Джонатан Ноллан, який і відповідає за майбутню екранізацію.

Що стосується подробиць з IMDb, то на сторінці адаптації Fallout на сайті опублікували список акторів і ролей. Завдяки цьому вдалося дізнатися про присутність в серіалі синоптика Наварро. Персонаж відсилає до військової бази Анклаву з Fallout 2. У картині також з'явиться банда "Чорти" з New Vegas.

За виробництво шоу відповідає студія Kilter Films, яка знімала "Світ Дикого Заходу". Стрічка створюється в партнерстві з Amazon Studios і вийде в сервісі Amazon Prime.