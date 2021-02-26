Заборона обговорення відеогри Hogwarts Legacy: відомий портал опинився у центрі гучного скандалу

Відомий форум ResetEra опинився у центрі масштабного скандалу. Адміністрація цього сайту заборонила будь-які обговорення майбутньої відеогри Hogwarts Legacy.

Відомий відеоігровий журналіст Джейсон Шраєр знову відшукав тему, яка викликала палкі дискусії у спільноті геймерів. Джейсон звернув увага на те, що форум ResetEra ввів заборону на будь-які обговорення гри Hogwarts Legacy. Бойкот цій відеогрі вирішили оголосити одразу з двох причин.

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Керівництву цього порталу та руху SJW (борці за соціальну справедливість) не сподобалися деякі висловлювання британської письменниці Джоан Роулінг, яка є авторкою серії романів про пригоди Гаррі Поттера.

Декілька років тому Джоан звинуватили у нетерпимості та образах спільноти трансгендерів. Річ у тім, що письменниця в одному зі своїх інтерв'ю відзначила, що є лише дві статі – чоловіча та жіноча. Таке висловлювання деякі організації одразу ж визнали трансфобним. Варто зазначити, що Джоан не займається розробкою проєкту Hogwarts Legacy безпосередньо.

Також стало відомо, що один із головних дизайнерів цієї відеогри Трой Левітт критикував SJW на власному ютуб-каналі 3 роки тому. У цих відео він негативно висловився про цей рух, а також поділився "неправильною" (власною) думкою про "Геймергейт" – серію скандальних ситуацій в англомовній пресі. Розпочався цей конфлікт з розслідування корупції у сфері відеоігрової журналістики, а завершився серйозними обговореннями мізогінії та сексизму у цій же індустрії.

Зазначимо, що на форумі ResetEra спілкуються відомі журналісти, розробники відеоігор, а також інсайдери. Адміністрація порталу відома своїми закликами до бойкоту різних відеоігор, тому подібна заборона будь-яких обговорень Hogwarts Legacy не дуже й здивувала геймерів. Також дивно, що детально розбирати цю ситуацію представники ResetEra не стали, хоча відзначили, що обговорювати цю гру на їх сайті можна буде лише після її релізу.

Шкода, що адміністрація порталу ResetEra знецінює працю усієї команди розробників через слова лише двох людей. Зазначимо, що відеогра Hogwarts Legacy розроблюється американською компанією Avalanche Software, а реліз цього проєкту заплановано на 2022 рік.

Трейлер відеогри Hogwarts Legacy – відео