Известный форум ResetEra оказался в центре масштабного скандала. Администрация этого сайта запретила любые обсуждения будущей видеоигры Hogwarts Legacy.

Известный видеоигровой журналист Джейсон Шрайер снова отыскал тему, которая вызвала жаркие дискуссии в сообществе геймеров. Джейсон обратил внимание на то, что форум ResetEra ввел запрет на любые обсуждения игры Hogwarts Legacy. Бойкот этой видеоигре решили объявить сразу по двум причинам.

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Руководству этого портала и движению SJW (борцы за социальную справедливость) не понравились некоторые высказывания британской писательницы Джоан Роулинг, которая является автором серии романов о приключениях Гарри Поттера.

Несколько лет назад Джоан обвинили в нетерпимости и оскорблениях сообщества трансгендеров. Дело в том, что писательница в одном из своих интервью отметила, что есть только два пола – мужской и женский. Такое высказывание некоторые организации сразу же признали трансфобным. Стоит отметить, что Джоан не занимается разработкой проекта Hogwarts Legacy напрямую.

Также стало известно, что один из главных дизайнеров этой видеоигры Трой Левитт критиковал SJW на собственном ютуб-канале 3 года назад. В этих видео он негативно высказался об этом движении, а также поделился "неправильным" (собственным) мнением о "Геймергейте" – серии скандальных ситуаций в англоязычной прессе. Начался этот конфликт с расследования коррупции в сфере видеоигровой журналистики, а завершился серьезными обсуждениями мизогинии и сексизма в этой же индустрии.

Отметим, что на форуме ResetEra общаются известные журналисты, разработчики видеоигр, а также инсайдеры. Портал известен своими призывами к бойкоту различных видеоигр, поэтому подобный запрет любых обсуждений Hogwarts Legacy не очень удивил геймеров. Также странно, что подробно разбирать эту ситуацию представители ResetEra не стали, хотя отметили, что обсуждать эту игру на их сайте можно будет только после ее релиза.

Жаль, что администрация портала ResetEra обесценивает труд всей команды разработчиков из-за слов только двух людей. Отметим, что видеоигра Hogwarts Legacy разрабатывается американской компанией Avalanche Software, а релиз этого проекта запланирован на 2022 год.

Трейлер видеоигры Hogwarts Legacy​ – видео