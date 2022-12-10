Гра Ragnarok розповідає про Кратоса в епічному фіналі скандинавської ери для серії God of War. У грі велика увага приділяється зростанню, прощенню та боротьбі з горем і почуттям помсти.

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Загадка з God of War Ragnarok

Усі ці теми втілені в загадці, використаній учителем для загадки тижня. У своєму дописі шанувальник опублікував зображення дошки з цитатою: "Що стає більшим, коли ви все більше ви від нього берете?"

Для шанувальників, які пройшли гру God of War: Ragnarok, це карколомна загадка, яку задає Брок. Та відповідь на неї можна отримати лише після гри.

Під час розповіді God of War Ragnarok Брок задає Кратосу та Міміру загадку, на яку Мімір спочатку намагається відповісти. На жаль, Броку так і не вдалося підтвердити відповідь для Міміра, оскільки його несподівано вбив Одін, який увесь час був перевдягнений у Тіра – скандинавського бога війни.

Після завершення гри є додаткова послуга, у якій гравці відвідують похорони Брока, і Мімір нарешті отримує відповідь на загадку: "діра".

Відповідь, можливо, двозначна, оскільки Сіндрі раніше пояснив Атрею, що Брок помер раніше, але Сіндрі повернув його душу. Однак Сіндрі не зміг повністю повернути власну душу й зумів повернути лише три чверті її.

Брок дізнається про це відкриття під час свого візиту до Кратоса, щоб створити останню зброю, яку головний герой отримує під час God of War Ragnarok. Відповідь на загадку також можна інтерпретувати як діру, що залишилася в серці Сіндрі після смерті його брата.