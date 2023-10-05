Закрита 5 років тому популярна онлайн-гра повернеться на обмежений час

Gearbox Publishing оголошує ексклюзивну подію на вихідні. Декілька геймерів зможуть знову зіграти в онлайн-гру, яку багато років тому закрили "назавжди".

Мова про гру Gigantic, а подія буде доступною для геймерів лише за спеціальним запрошенням. Вона відбудеться протягом 5 – 6 жовтня.

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Gigantic тимчасово стане доступною

Gigantic був безкоштовним геройським шутером від третьої особи, який представляв командні бої за допомогою потужних опікунів ШІ – щось середнє між серією Overwatch і жанром MOBA.

Попри те, що сервери Gigantic припиняють роботу в 2018 році, Gearbox планує повернути гру – щонайменше на 2 дні. Тож студія розіслала колишнім гравцям Gigantic запрошення повернутися в гру на короткий період.

На жаль для решти геймерів, подія Gigantic Throwback проводиться лише за запрошеннями, а всі гравці мають погодитися з угодою про нерозповсюдження, що забороняє їм розповідати про подію чи ділитися будь-якими медіафайлами з неї.

Та не лише повернення Gigantic робить це оголошення таким неймовірним. Gearbox також підтверджує, що Throwback Event включатиме значні доповнення до Gigantic, яких ніколи раніше не бачили, зокрема новий швидкий ігровий режим Rush, оновлені навчальні посібники, прогрес, налаштування та систему Fortune Card, яка схожа на основу для майбутньої монетизації.