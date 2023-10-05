Речь об игре Gigantic, а событие будет доступно для геймеров только по специальному приглашению. Оно состоится в течение 5 – 6 октября.

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Gigantic временно станет доступной

Gigantic был бесплатным геройским шутером от третьего лица, представлявший командные бои с помощью мощных опекунов ИИ – нечто среднее между серией Overwatch и жанром MOBA.

Несмотря на то, что серверы Gigantic прекращают работу в 2018 году, Gearbox планирует вернуть игру минимум на 2 дня. Студия разослала бывшим игрокам Gigantic приглашение вернуться в игру на короткий период.

К сожалению, для остальных геймеров событие Gigantic Throwback проводится только по приглашениям, а все игроки должны согласиться с соглашением о нераспространении, запрещающим им рассказывать о событии или делиться любыми медиафайлами из него.

Но не только возвращение Gigantic делает это объявление таким невероятным. Gearbox также подтверждает, что Throwback Event будет включать значительные дополнения к Gigantic, которые никогда раньше не видели, в частности новый быстрый игровой режим Rush, обновленные учебные пособия, прогресс, настройки и систему Fortune Card, которая похожа на основу для будущей монетизации.