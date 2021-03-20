Call of Duty, FIFA та Portal: названі 12 проєктів, які можуть потрапити в Зал слави відеоігор

Джерело:The Strong
Нью-Йоркський національний музей ігор назвав претендентів на потрапляння до Зали слави відеоігор. Цьогоріч за це право будуть боротися одразу 12 відомих проєктів.
Зал слави відеоігор був відкритий ще у 2015 році, а з того часу вже немала кількість проєктів потрапила туди. Щорічно спеціальна комісія відбирає номінантів, які можуть потрапити до когорти найкращих. Не став винятком й цей рік, бо представники музею вже назвали нових кандидатів.
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Зал слави відеоігор був створений для загального визнання відомих всім проєктів з будь-яких платформ. Усі номінанти, які претендують на потрапляння до когорти найкращих, повинні відповідати 4 основним критеріям:
У 2021 році одразу 12 проєктів будуть боротися за право потрапити в Зал слави відеоігор. Представники музею поділилися короткою історією вибраних проєктів, а також виділили головні фактори їхньої успішності. Отже, у цьому році наступні ігри можуть потрапити в Зал слави відеоігор:
Кількох переможців оголосять вже 6 травня. Наостанок варто згадати, що минулого року до Зали слави відеоігор потрапили: Bejeweled, Centipede, King's Quest та Minecraft. З повним списком переможців за всі роки можна ознайомитися на сайті музею за цим посиланням.