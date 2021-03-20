Call of Duty, FIFA та Portal: названі 12 проєктів, які можуть потрапити в Зал слави відеоігор

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Джерело:

The Strong

Нью-Йоркський національний музей ігор назвав претендентів на потрапляння до Зали слави відеоігор. Цьогоріч за це право будуть боротися одразу 12 відомих проєктів.

Зал слави відеоігор був відкритий ще у 2015 році, а з того часу вже немала кількість проєктів потрапила туди. Щорічно спеціальна комісія відбирає номінантів, які можуть потрапити до когорти найкращих. Не став винятком й цей рік, бо представники музею вже назвали нових кандидатів.

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Зал слави відеоігор був створений для загального визнання відомих всім проєктів з будь-яких платформ. Усі номінанти, які претендують на потрапляння до когорти найкращих, повинні відповідати 4 основним критеріям:

  • Загальне визнання в спільноті геймерів.
  • Тривалий час залишатися популярними ("ігрове довголіття").
  • Широке географічне охоплення.
  • Серйозний вплив на розвиток сфери відеоігор.

У 2021 році одразу 12 проєктів будуть боротися за право потрапити в Зал слави відеоігор. Представники музею поділилися короткою історією вибраних проєктів, а також виділили головні фактори їхньої успішності. Отже, у цьому році наступні ігри можуть потрапити в Зал слави відеоігор:

  • Animal Crossing – свобода дій та унікальний ігровий процес, а також популярність гри в умовах пандемії.
  • Call of Duty – фантастичні продажі та захоплюючий багатокористувацький режим.
  • FarmVille – значний вплив на індустрію відеоігор у нульових, а також цікавий ігровий процес.
  • FIFA – прекрасні продажі в останні роки та неймовірна популярність серед геймерів.
  • Guitar Hero – унікальний ігровий процес, гарні продажі та популярність.
  • Mattel Football – колосальний вплив на індустрію відеоігор ще у сімдесятих роках.
  • Microsoft Flight Simulator – реалістичність польотів, захопливий ігровий процес та еволюція серії.
  • Pole Position – вплив на розвиток жанру перегонів та рекордні продажі.
  • Portal – цікавий ігровий процес та інновації у жанрі головоломок.
  • StarCraft – вплив на розвиток кіберспорту та прорив у жанрі стратегій у реальному часі.
  • Tron – інноваційний ігровий процес та прекрасні продажі.
  • Where in the World is Carmen San Diego? – успішне поєднання освіти та розваг, а також популярність франшизи.

Кількох переможців оголосять вже 6 травня. Наостанок варто згадати, що минулого року до Зали слави відеоігор потрапили: Bejeweled, Centipede, King's Quest та Minecraft. З повним списком переможців за всі роки можна ознайомитися на сайті музею за цим посиланням.