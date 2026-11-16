HLTV називає нові імена, які увійдуть до Зали слави Counter-Strike 2

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Хто обирав і за якими правилами

Дванадцять експертів вибрали чотирьох гравців зі списку з десяти номінантів. Вони стали третім класом Зали слави й приєдналися до семи чинних учасників, серед яких Еміль "HeatoN" Крістенсен, Патрік "f0rest" Ліндберг, українець Єгор "markeloff" Маркелов і Рафаел "cogu" Камарго, пише HLTV.

NEO потрапив до Зали слави з першої спроби. Комітет переглянув правила відбору для класу 2026 року, і тепер кандидатами можуть бути колишні гравці, які досі працюють в індустрії в іншій ролі, зокрема тренерами.

dupreeh і solo пройшли на другий рік у бюлетені.

Ksharp здобув місце з третьої спроби.

Кожен член комітету голосував за п'ятьох кандидатів і розставляв їх від першого до п'ятого місця, а вони отримували від п'яти до одного бала.

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Ksharp: перша суперзірка Північної Америки

Ksharp став першою справжньою зіркою Північної Америки завдяки ефектній грі з AWP, снайперською гвинтівкою. Як і багато гравців його покоління, він здобув популярність, викладаючи записи своїх матчів від першої особи. Його культовий квадро-кіл на карті Dust2 проти iwa, тобто чотири вбивства поспіль, увічнив у фрагмуві "Frag or Die" Андреас "bds" Торстенссон.

Ksharp грав за X3 і Team 3D, виграв два турніри CPL і двічі поспіль здобував медалі на WCG у Condition Zero та Source. У 2008 році він завершив кар'єру після краху CGS. Член комітету Стефані "missharvey" Гарві назвала його фундаментальною постаттю північноамериканського Counter-Strike. За її словами, він ще у 2000 році грав із AWP без прицілювання та зі швидким прицілюванням.

solo: найкращий азійський гравець

Історія азійського Counter-Strike ділиться на час до solo і після нього. Третє місце на WEG Season 3 привернуло до нього увагу світу, а далі він роками грав на елітному рівні та змінював ролі залежно від потреб команди. Експерт Дункан "Thorin" Шилдс у 2014 році назвав його одним із найкомплексніших гравців усіх часів.

solo був головною фігурою золотого покоління Південної Кореї, яке з середини 2000-х боролося з найкращими командами світу. У 2010 році він привів WeMade FOX до перемоги на World eSports Masters над SK Gaming. Потім у 2011 році пішов на військову службу, а повернувся лише через п'ять років, зіграв на двох мінорах і чотирьох великих турнірах, а тоді перейшов у VALORANT і досяг успіху як тренер.

NEO: "правило NEO" більше не діє

NEO і f0rest були в Counter-Strike 1.6 в окремій лізі, а суперечки про те, хто з них кращий, тривають досі. Польський гравець іде слідом за шведським суперником як член Зали слави з першої спроби, адже комітет скасував так зване "правило NEO". Він був центральною фігурою однієї з наймогутніших команд в історії гри й вигравав численні титули в 1.6, виступаючи за різні організації або взагалі без них. Користувачі HLTV у публічному опитуванні назвали його найкращим гравцем 2000-х.

Перехід на CS:GO спочатку не вдався, але в складі Virtus.pro він повторив частину міжнародних успіхів і додав до колекції ще 11 трофеїв, зокрема Major. Останні роки кар'єри він намагався відродити польську сцену з HONORIS, а в 2023 році почав тренерську роботу. Член комітету Судгін "Bleh" Ваенгбам сказав, що не уявляє, щоб після скасування правила хтось із комітету не проголосував за NEO.

Я передивилася безліч демо NEO, намагаючись знайти те, що зможу взяти у власну гру й вийти на новий рівень. Дуже мало гравців тієї епохи надихали мене так, як він– прокоментувала учасниця комітету Зали слави Стефані "missharvey" Гарві.

dupreeh: найтитулованіший гравець CS:GO

dupreeh став другою зіркою Astralis, коли команда встановила новий стандарт досконалості: чотири Major між 2017 і 2019 роками, безліч інших трофеїв і титул Intel Grand Slam. Згодом він виграв рекордний п'ятий Major у складі Vitality й закріпив за собою звання найтитулованішого гравця в історії CS:GO. Сім разів він потрапляв до двадцятки найкращих гравців року.

Він грав у різних ролях, від ентрі-фрагера до луркера, і майже десять років будував сильний тандем із Ніколаєм "device" Рідцем та Андреасом "Xyp9x" Гойслетом. У 2025 році dupreeh офіційно завершив кар'єру гравця та став аналітиком.

Що отримають нові члени Зали слави

Кожен із чотирьох отримає церемонію вшанування на HLTV Awards, годинник Rolex із написом про Залу слави, особливий профіль на HLTV, місце на новій сторінці Зали слави, а також статтю й відео про кар'єру.

Трансляцію HLTV Awards 9 січня покажуть на Twitch і Kick.