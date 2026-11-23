Гравці World of Warcraft: Forever знайшли спосіб заробляти понад 100 золотих на годину завдяки новій локації та обходу стандартних механік гри.

Нова схема фарму у підземеллі Фортеця Крол'док привабила тисячі гравців, які прагнуть швидко накопичити ігрові статки, інформує GameRant.

Як працює хитра механіка

Для цього способу потрібен маг із прокачаними заклинаннями масової шкоди, зокрема Сніговою бурею та ефектом Крижаних пальців. Гравці збирають велику групу монстрів, застрибують на високу платформу та змушують ворогів беззупинно бігати по колу.

Оскільки монстри не можуть дістатися до персонажа через проблеми з вибором шляху, маг спокійно знищує їх масовою магією та отримує понад 8 золотих лише за один забіг.

За одну годину такого фарму гравці заробляють близько 109 золотих.

109 золотих на годину, поки я тут продаю вовче м'ясо,

– прокоментував гравець під ніком Cassidy DarkStar.

Демонстрація методу: дивіться відео

У фанатській спільноті одразу спалахнули гарячі суперечки щодо етичності такого способу збагачення. Частина користувачів вважає це прямим порушенням правил та вимагає від компанії Blizzard суворого покарання для порушників.

Це зловживання маршрутизацією мобів та звичайний експлойт, за який потрібно давати тиждень бану та забирати золото,

– заявив користувач Vanillanoob.

Проте інші гравці нагадують, що стрибки по уступах для обходу механік монстрів існують у грі вже понад 20 років. Крім того, добре екіпіровані паладини також здатні проводити подібні масові зачистки.

Компанія Blizzard регулярно вносить зміни до балансу World of Warcraft: Forever, щоб уберегти економіку від гіперінфляції.

Раніше гравці вже отримували блокування акаунтів за використання багу у підземеллі Фортеця Чорногрива, де зі звичайних монстрів випадала здобич елітного рівня. Якщо розробники визнають фарм у фортеці Крол'док експлойтом, на учасників чекають тимчасові бани та вилучення накопиченого золота.