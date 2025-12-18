Наскільки точними є опубліковані дані про доходи гравців?

Список із зарплатами 48 професійних гравців CDL вперше з'явився на Reddit, але згодом був видалений. Інформація охоплює всі 12 команд ліги, серед яких Breach, Royal Ravens, Cloud9, FaZe та інші. Розмір зарплат варіюється від 60 до 850 тисяч доларів, пише 24 Канал з посиланням на Esports.net.

Найвищу зарплату за даними витоку отримує МакАртур "Cellium" Джовел із команди Falcons – 850 тисяч доларів.

Це майже вдвічі більше, ніж у його товариша по команді Амера "Pred" Зулбеарі, якому нібито платять 450 тисяч доларів.

Наступні за розміром зарплат гравці – це представники Thieves: HyDra та Scrap отримують по 450 тисяч доларів, тоді як aBeZy заробляє 300 тисяч.

Серед інших високооплачуваних гравців – Shotzzy з OpTic із зарплатою 425 тисяч доларів та Simp із FaZe, який отримує 350 тисяч.

На протилежному кінці шкали опинились гравці Surge та Royal Ravens, чиї зарплати становлять від 60 до 70 тисяч доларів.



Зарплати кіберспортсменів Call of Duty League / Скриншот Esports.net

На жаль, з витоку не зрозуміло, який період мається на увазі – рік, сезон чи місяць. Але враховуючи верхню межу в 850 000 доларів, навряд чи можна очікувати, що це зарплата за один місяць.

Перші реакції на витік з'явилися під час стріму за участю гравця Surge Кейсі "Lqgend" Сабрі та колишнього тренера команди Рея "Rambo" Люссьє. Вони повідомили, що дані виглядають точними, що породило припущення про можливий витік інформації з внутрішньої бази даних або від осіб, близьких до керівництва ліги.

Що кажуть самі гравці?

Однак пізніше з'явилися спростування від інших учасників. Декілька гравців і тренерів із різних команд заявили, що цифри щодо їхніх зарплат є "абсолютно неправильними". Одне з джерел зазначило, що список схожий на здогадки, засновані на зарплаті одного гравця, навколо якої потім вибудували решту показників.

Публічно поставили під сумнів точність своїх зарплат Еван "Purj" Перес із Breach та Джо "JoeDeceives" Ромеро з KOI. Це свідчить про те, що навіть якщо деякі цифри можуть бути близькими до реальності, інші містять суттєві відхилення. JoeDeceives, наприклад, на своїй сторінці в X заявив, що його зарплата завищена на цілих 100 тисяч.

Особливо підозрілою виглядає ситуація з Cellium та його астрономічною зарплатою. Зазвичай організації намагаються підтримувати приблизно однаковий рівень зарплат для всіх гравців команди, щоб уникнути внутрішніх конфліктів. Тому майже дворазова різниця між найвищою та наступною за величиною зарплатою в одній команді викликає питання.

Кіберспортивна спільнота продовжує обговорювати цей витік, і ймовірно, що найближчими днями з'являться нові коментарі від гравців та представників організацій. Поки що експерти радять ставитися до опублікованої інформації обережно та не сприймати її як остаточну істину.