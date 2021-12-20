Заслужена перемога та нові рекорди: Natus Vincere виграла BLAST Premier: World Final 2021

Команда NAVI з CS:GO виграла престижний турнір BLAST Premier: World Final 2021. У фіналі її представники здолали Gambit, а за перемогу вони отримали 500 тисяч доларів.

Напевно, майже всі шанувальники Counter-Strike: Global Offensive з нетерпінням чекали на останній масштабний турнір у 2021 році – BLAST Premier: World Final 2021. У межах цього змагання зійшлося одразу вісім топових колективів, а розігрували вони призовий фонд в один мільйон доларів.

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Зрозуміло, що серед цих команд була й українська організація Natus Vincere, яка вважалася головним фаворитом цього змагання. Варто відзначити, що таке звання вона підтвердила, хоча й не без проблем. Річ у тім, що NAVI програла Liquid в першому ж матчі, а тому її гравці відправилися в нижню сітку. Щоправда, там вони не лише впевнено розібралися з Heroic, G2 та Vitality, а ще й помстилися американській команді.

Фінальна сітка / Фото з сайту Liquipedia

А у вирішальному матчі гравці української організації зустрілися з представниками російської команди Gambit (четверта команда в рейтингу HLTV). Варто додати, що у фінальному поєдинку вони зустрічаються вже не вперше, а за останній рік таких матчів було п'ять. Цікаво, що до BLAST Premier: World Final 2021 рахунок був рівний (2:2), а тому цей останній поєдинок був дуже принциповим для обох колективів.

У фінальному матчі команда Natus Vincere здолала Gambit з рахунком 2:1, а своєрідними зонами бойових дій стали такі мапи: Mirage, Ancient та Inferno. Загалом перемога досить впевнена, хоча представники російської команди й змогли забрати пік NAVI.

Статистика фінального матчу / Фото з сайту HLTV

Найкращим гравцем BLAST Premier: World Final 2021 став українець Олександр "s1mple" Костилєв, який провів черговий феноменальний турнір. Варто додати, що цього разу він ще й встановив унікальний для цієї дисципліни рекорд. Річ у тім, що Олександр – перший гравець в її історії, який зміг взяти 8 нагород MVP за один календарний рік. Також він вже зрівнявся за їхньою кількістю з device. Зараз в обох кіберспортсменів по 19 таких нагород.

Статистика s1mple / Фото з твітера HLTV

Варто відзначити, що за перемогу в цьому змаганні українська організація отримала 500 тисяч доларів, а Gambit – 250 тисяч доларів. Також цікаво, що загалом за 2021 рік команда Natus Vincere заробила 4,2 мільйона доларів, а це новий рекорд в цій дисципліні. До цього найкращим показником могла похизуватися данська організація Astralis, яка за 2018 рік заробила 3,6 мільйона доларів.

NAVI – переможці BLAST Premier: World Final 2021: відео