Заслужена перемога, – Зеленський привітав команду NAVI з історичним успіхом

Президент України Володимир Зеленський відзначив історичний успіх команди NAVI з CS:GO. У своїх соцмережах він привітав представників української організації, а також побажав їм успіхів.

Напевно, вже всі шанувальники Counter-Strike: Global Offensive знають, що українська організація Natus Vincere здобула перемогу у фіналі PGL Major Stockholm 2021. Представники цієї команди провели просто феноменальний турнір, а тому й недивно, що саме вони здобули омріяний трофей.

Для української команди це дуже важлива перемога, бо вона вперше у своїй історії виграла мейджор з CS:GO. Варто додати, що до PGL Major Stockholm 2021 було три програних фінали, а також жодної взятої мапи в цих матчах. Тобто представники NAVI не лише здобули престижний трофей, а й "зламали" неприємну традицію.

Прокоментувати цей історичний успіх вирішив й президент України Володимир Зеленський. У своєму інстаграмі він привітав гравців української команди, а також відзначив, що в кіберспорту є чимало спільного з класичним спортом. На думку нашого президента, це "визначна" та "заслужена" перемога. Також Володимир Зеленський побажав успіхів гравцям команди Natus Vincere:

Незабаром трофей PGL Major Stockholm додасться до багатьох інших кубків на базі NAVI у Києві. Здобувайте якомога більше перемог для себе й для України!

S1mple, B1ad3 та B1T / Фото з інстаграму Володимира Зеленського

Текст публікації Володимира Зеленського:

Кіберспорт суттєво відрізняється від звичних для багатьох видів спорту. У ньому свої правила, зовсім інша картинка. Але у них значно більше спільного, ніж здається на перший погляд. Успіх чи поразка дарують такі самі емоції, майстерність спортсмена так само помітна навіть неозброєним оком, а перемога співвітчизників викликає таку ж гордість.

Учора український кіберспортивний клуб @natus_vincere_official здобув визначну перемогу у Стокгольмі. Вперше у своїй історії NAVI виграли Major-турнір з Counter-Strike: Global Offensive, ставши найкращою командою серед 24 найсильніших учасників з усього світу. Заслужена перемога!

Незабаром трофей PGL Major Stockholm додасться до багатьох інших кубків на базі NAVI у Києві. Здобувайте якомога більше перемог для себе й для України!