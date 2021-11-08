Наверное, уже все поклонники Counter-Strike: Global Offensive знают, что украинская организация Natus Vincere одержала победу в финале PGL Major Stockholm 2021. Представители этой команды провели просто феноменальный турнир, поэтому и неудивительно, что именно они добыли желанный трофей.

Для украинской команды это очень важная победа, потому что она впервые в своей истории выиграла мейджор из CS:GO. Стоит добавить, что до PGL Major Stockholm 2021 было три проигранных финала, а также ни одной взятой карты в этих матчах. То есть представители NAVI не только завоевали престижный трофей, но и "сломали" неприятную традицию.

Прокомментировать этот исторический успех решил и президент Украины Владимир Зеленский. В своем инстаграме он поздравил игроков украинской команды, а также отметил, что у киберспорта есть немало общего с классическим спортом. По мнению нашего президента, это "выдающаяся" и "заслуженная" победа. Также Владимир Зеленский пожелал успехов игрокам команды Natus Vincere:

В скором времени трофей PGL Major Stockholm прибавится ко многим другим кубкам на базе NAVI в Киеве. Одерживайте как можно больше побед для себя и для Украины!

S1mple, B1ad3 и B1T / Фото из инстаграма Владимира Зеленского

Текст публикации Владимира Зеленского:

Киберспорт существенно отличается от привычных для многих видов спорта. В нем свои правила, совсем другая картинка. Но у них гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Успех или поражение дарят такие же эмоции, мастерство спортсмена так же заметно даже невооруженным глазом, а победа соотечественников вызывает такую же гордость.

Вчера украинский киберспортивный клуб @natus_vincere_official одержал выдающуюся победу в Стокгольме. Впервые в своей истории NAVI выиграли Major-турнир по Counter-Strike: Global Offensive, став лучшей командой среди 24 сильнейших участников со всего мира. Заслуженная победа!

В скором времени трофей PGL Major Stockholm прибавится ко многим другим кубкам на базе NAVI в Киеве. Одерживайте как можно больше побед для себя и для Украины!