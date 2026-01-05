День із життя Мадуро: у мережі завірусився кумедний ролик з GTA San Andreas
- Геймери створили гумористичне відео про захоплення Ніколаса Мадуро у грі GTA San Andreas, яке стало вірусним у соцмережах.
- Відео набрало понад 1,3 мільйона переглядів і більше ніж 52 тисячі вподобань за добу.
Венесуельська операція США не пройшла повз геймерів, адже ті у гумористичному стилі відтворили цей знаковий день із життя Мадуро у GTA San Andreas.
Спецоперація внаслідок якої оперативникам США вдалося взяти під варту Ніколаса Мадуро, знайшла відгук у кумедному творінні геймерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на @vinoypastillas у X.
Варте уваги Головний актор Deus Ex назвав розробників "психопатами", які не хочуть випускати продовження
Геймери висміяли захоплення Мадуро?
Невдовзі після того, як стало відомо про захоплення венесуельського лідера, у соцмережі X з'явилося кумедне відео.
Мадуро вийшов сьогодні вранці, щоб подивитися, чому стільки шуму,
– йдеться в описі.
У ролику можна побачити запис ігрового процесу з легендарної Grand Theft Auto San Andreas, де головного героя замінив віртуальний Мадуро.
Новий протагоніст виходить з дому та потрапляє у справжнє пекло, оскільки його рівень розшуку знаходиться на відмітці у 5 зірок.
Врешті після довгої спроби втечі Мадуро збиває танк, а на екрані з'являється надпис "Eliminado".
Кумедний ролик про Мадуро: дивіться відео
Навряд чи затримання реального Ніколаса Мадуро виглядало саме так, але з усім тим відео розлетілося мережею, набравши понад 1,3 мільйона переглядів та більш як 52 тисячі вподобань усього за добу.
Що відомо про операцію США у Венесуелі?
Вранці 3 січня стало відомо про вибухи у Каракасі – столиці країни.
Виявилося, що США розпочали військову операцію проти Венесуели. За кілька годин стало відомо про затримання Ніколаса Мадуро та його дружини.
Зрештою Марко Рубіо заявив про зупинку подальших військових дій у країні, оскільки мети було досягнено та Мадуро перебуває під вартою у США.