День із життя Мадуро: у мережі завірусився кумедний ролик з GTA San Andreas

Венесуельська операція США не пройшла повз геймерів, адже ті у гумористичному стилі відтворили цей знаковий день із життя Мадуро у GTA San Andreas.

Спецоперація внаслідок якої оперативникам США вдалося взяти під варту Ніколаса Мадуро, знайшла відгук у кумедному творінні геймерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на @vinoypastillas у X.

Геймери висміяли захоплення Мадуро?

Невдовзі після того, як стало відомо про захоплення венесуельського лідера, у соцмережі X з'явилося кумедне відео.

Мадуро вийшов сьогодні вранці, щоб подивитися, чому стільки шуму,

– йдеться в описі.

У ролику можна побачити запис ігрового процесу з легендарної Grand Theft Auto San Andreas, де головного героя замінив віртуальний Мадуро.

Новий протагоніст виходить з дому та потрапляє у справжнє пекло, оскільки його рівень розшуку знаходиться на відмітці у 5 зірок.

Врешті після довгої спроби втечі Мадуро збиває танк, а на екрані з'являється надпис "Eliminado".

Кумедний ролик про Мадуро: дивіться відео

Навряд чи затримання реального Ніколаса Мадуро виглядало саме так, але з усім тим відео розлетілося мережею, набравши понад 1,3 мільйона переглядів та більш як 52 тисячі вподобань усього за добу.

Що відомо про операцію США у Венесуелі?