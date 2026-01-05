День из жизни Мадуро: в сети завирусился забавный ролик из GTA San Andreas

Венесуэльская операция США не прошла мимо геймеров, ведь те в юмористическом стиле воссоздали этот знаковый день из жизни Мадуро в GTA San Andreas.

Спецоперация в результате которой оперативникам США удалось взять под стражу Николаса Мадуро, нашла отклик в забавном творении геймеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на @vinoypastillas в X.

Геймеры высмеяли восхищение Мадуро?

Вскоре после того, как стало известно о захвате венесуэльского лидера, в соцсети X появилось забавное видео.

Мадуро вышел сегодня утром, чтобы посмотреть, почему столько шума,

– говорится в описании.

В ролике можно увидеть запись игрового процесса из легендарной Grand Theft Auto San Andreas, где главного героя заменил виртуальный Мадуро.

Новый протагонист выходит из дома и попадает в настоящий ад, поскольку его уровень розыска находится на отметке в 5 звезд.

Наконец после долгой попытки побега Мадуро сбивает танк, а на экране появляется надпись "Eliminado".

Забавный ролик о Мадуро: смотрите видео

Вряд ли задержание реального Николаса Мадуро выглядело именно так, но тем не менее видео разлетелось по сети, набрав более 1,3 миллиона просмотров и более 52 тысяч лайков всего за сутки.

Что известно об операции США в Венесуэле?