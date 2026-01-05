Спецоперация в результате которой оперативникам США удалось взять под стражу Николаса Мадуро, нашла отклик в забавном творении геймеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на @vinoypastillas в X.
Стоит внимания Главный актер Deus Ex назвал разработчиков "психопатами", которые не хотят выпускать продолжение
Геймеры высмеяли восхищение Мадуро?
Вскоре после того, как стало известно о захвате венесуэльского лидера, в соцсети X появилось забавное видео.
Мадуро вышел сегодня утром, чтобы посмотреть, почему столько шума,
– говорится в описании.
В ролике можно увидеть запись игрового процесса из легендарной Grand Theft Auto San Andreas, где главного героя заменил виртуальный Мадуро.
Новый протагонист выходит из дома и попадает в настоящий ад, поскольку его уровень розыска находится на отметке в 5 звезд.
Наконец после долгой попытки побега Мадуро сбивает танк, а на экране появляется надпись "Eliminado".
Забавный ролик о Мадуро: смотрите видео
Вряд ли задержание реального Николаса Мадуро выглядело именно так, но тем не менее видео разлетелось по сети, набрав более 1,3 миллиона просмотров и более 52 тысяч лайков всего за сутки.
Что известно об операции США в Венесуэле?
Утром 3 января стало известно о взрывах в Каракасе – столице страны.
Оказалось, что США начали военную операцию против Венесуэлы. Через несколько часов стало известно о задержании Николаса Мадуро и его жены.
В конце концов Марко Рубио заявил об остановке дальнейших военных действий в стране, поскольку цели были достигнуты и Мадуро находится под стражей в США.