Затятий геймер, що грає на PS1 майже 30 років, зробив цікаву знахідку

Один завзятий геймер поділився дуже цікавою знахідкою класичної гри для PlayStation. Він досі продовжує грати на консолі, яка з'явилася ще наприкінці 1994 року.

PS1 від Sony часто вважають однією з найкращих ігрових консолей. Його багата бібліотека з тисяч різних ігор і багатьох прихованих перлин познайомила ціле покоління з багатьма впізнаваними франшизами, які актуальні й досі.

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Цікава знахідка для PS1

Деякі ігри для PS1 все ще присутні на PS Plus Premium, що дає молодим геймерам шанс відчути класику 90-х та початку 2000-х років. Однак є декілька ігор, які залишилися замороженими в часі без можливості зіграти в них.

Тож шанувальники іноді відвідують комісійні магазини, щоб знайти класичні ігри, які сьогодні важкодоступні на ринку. Саме так сталося й з цим геймером.

Він опублікував фото рідкісної знахідки, яку виявив у Goodwill. На зображенні продемонстрована вживана копія класичної гри Mega Man Legends 2, яку він придбав всього за 75 центів. Це близько 27 гривень.

У Mega Man Legends представлено багато унікальних секретів і пояснень сюжету, які відрізняються від основних ігор Mega Man. Завдяки своїй унікальній обстановці та більш мультяшному світу, вона забезпечила дуже свіжий досвід для шанувальників ігор Mega Man.

Скасування Mega Man Legends 3, про яке давно ходили чутки, було офіційно оголошено в 2011 році. А отже цю гру рідко бачили або згадували вже понад десять років.