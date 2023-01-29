God of War – це довготривала пригодницька відеогра, розроблена Santa Monica Studio та видана Sony Interactive Entertainment для бренду PlayStation.

Читайте також Коли один у полі воїн: найкращі відеоігри, зроблені соло-розробниками

Рішення шанувальника God of War

God of War має довгу історію з брендом PlayStation, починаючи з оригінального випуску на PlayStation 2. God of War для PlayStation 4 розпочала нову еру для серії ігор, коли гравці слідкують за більш зрілим Кратосом, який долає випробування батьківства зі своїм сином, намагаючись вшанувати свою покійну дружину.

Скандинавська сага складається з двох ігор: God of War і God of War Ragnarok. Сім'я та родинні зв'язки, а також подолання прокляття поколінь є основою характеристики багатьох персонажів у цій арці, оскільки Sony Santa Monica прагне розвинути Кратоса з дуже розлюченого бога, якого гравці знають із першої трилогії.

Один затятий фанат вирішив поділитися своєю любов'ю до гри, вибираючи відповідне ім'я для своєї новонародженої дитини. У дописі він завантажив зображення намальованого вручну знака, на якому зверху написано "Атрей".

Атрей — син Кратоса, який відіграє головну роль у скандинавській сазі, особливо в бозі війни Рагнароку. God of War, безперечно, серія, яка має велике значення для багатьох геймерів, і це чудовий приклад того, як ігри продовжують залишати враження на людей на все життя.