У повідомленні Sony зазначалося, що у гравців "можуть виникнути труднощі із запуском ігор, застосунків або мережевих функцій". Компанія також повідомила, що над усуненням збоїв працюють фахівці.

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Користувачі, які намагалися грати в багатокористувацькі онлайн-ігри або отримати доступ до онлайн-функцій, повідомляли про отримання повідомлень про помилки з кодом PS5 WS-116522-7, що вказує на збої в оновленні системного програмного забезпечення.

Однокористувацькі офлайн-ігри не постраждали, але ті, що потребують підключення до мережі для входу, теж недоступні.



Повідомлення від Sony / Скриншот

Причина збою ще не встановлена, і поки що не відомо, коли сервіс буде відновлено. Ця проблема виникла невдовзі після того, як Sony усунула окрему помилку, яка вплинула на відображення домашнього екрану на консолях PS5 раніше цього ж дня. Подальші оновлення будуть надаватися в міру надходження нової інформації.