Підрозділ CAF Esports оголосив про створення першого професійного складу з дисципліни Counter-Strike 2, який представлятиме країну на міжнародній арені вже цієї осені, інформує Third Site.

Від справжньої зброї – до віртуальної

Новостворена команда, до якої увійшли винятково чинні військовослужбовці, готується до масштабного виступу на International Defence Esports Games 2026 (IDEG26).

Цей престижний турнір прийматиме арена National Gaming and Esports Arena в англійському Сандерленді з 9 по 11 жовтня 2026 року. Організацією історичної події займаються British Esports спільно з Міністерством оборони Великої Британії.

Змагання мають відвідати команди військовослужбовців з-понад 40 союзних держав. Щодо канадців, то окрім шутера від Valve, вони планують змагатися ще у трьох дисциплінах: Rocket League, iRacing та VelociDrone.

Особливістю канадської команди є те, що всі її учасники продовжують виконувати щоденні військові обов'язки паралельно з своїми кіберспортивними тренуваннями. До складу увійшли представники трьох основних гілок Збройних сил Канади:

Військово-морські сили представляє Джуліус "JOOLIS" Фан;

королівські повітряні сили – Педро "ZUUUKY" Дуарте та Бенджамін "DANGER" Вайт;

від сухопутної армії виступлять Ендрю "PCFUL" Лау та Джонні "CANCEL" Шейнфельд;

тренує колектив капрал Брендан "LIBRIM" Яцура.

Канадські військові-кібератлети / Фото CAF Esports

Цікаво, що гравці мають право брати участь в інших комерційних турнірах, проте їм суворо заборонили використовувати назву підрозділу CAF Esports у змаганнях, де передбачені призові.

Канада стала третьою великою державою НАТО, яка офіційно інтегрувала кіберспорт у свою військову структуру, орієнтуючись на досвід США та Великої Британії.

Сполучені Штати заснували свій підрозділ U.S. Army Esports ще у листопаді 2018 року як частину стратегії з модернізації рекрутингу. Американська команда базується у Форт-Нокс і вже має досвід успішних виступів у багатьох дисциплінах – від Call of Duty до Magic: The Gathering.