Хто переможе: горила чи 100 чоловіків – у Steam з'явиться гра за мотивами вірусного мему

У Steam з'явилася сторінка відеогри, що була створена за мотивами відомого мему і дозволить геймерам власноруч вирішити комічну дилему хто ж переміг би в битві – горила чи 100 чоловіків.

На просторах цифрового магазину Steam з'явилася одна з найбільш чудернацьких відеоігор, які лише можна уявити, яка вона віддає данину кумедному вірусному мемові, інформує 24 Канал.

Цікаво У Steam безплатно роздають відеогру з 99% позитивних відгуків

Ти не ти, коли ти горила

У 2020 році на Reddit з'явилася кумедна дилема, суперечки щодо якої ведуться по цей день – чи можуть 100 неозброєних чоловіків перемогти 1 горилу?

Восени 2025 року це дискусійне питання пригадали користувачі соцмережі X, що вилилося у потік мемів. Ще більшого поширення цій "дилемі" дав найпопулярніший у світі YouTube-блогер MrBeast, який пожартував, що розшукує 100 чоловіків-добровольців для виконання гіпотетичного завдання – битви з горилою.

Допис контентмейкера зібрав понад 51 мільйон переглядів і, схоже, спровокував студію GrodGames на створення відеогри.

Проєкт під нехитрою назвою Gorilla Vs 100 Men дасть геймерам приміряти на себе роль могутньої горили та спробувати знищити 100 суперників та вже має дебютний трейлер і сторінку в Steam.

Трейлер гри – дивіться відео

Лише один з дописів з трейлером проєкту набрав понад 4.2 мільйони переглядів у X за лічені дні, а реліз планується 15 липня 2025 року.

Дуже цікаво буде поглянути чи виллється та увага, яку зараз отримує гра у кількість проданих копій.