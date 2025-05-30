На просторах цифрового магазина Steam появилась одна из самых странных видеоигр, которые только можно представить, отдающая дань забавному вирусному мему, информирует 24 Канал.

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Ты не ты, когда ты горилла

В 2020 году на Reddit появилась забавная дилемма, споры о которой ведутся по сей день – могут ли 100 невооруженных мужчин победить 1 гориллу?

Осенью 2025 года этот дискуссионный вопрос вспомнили пользователи соцсети X, что вылилось в поток мемов. Еще большее распространения этой "дилемме" дал самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast, который пошутил, что разыскивает 100 мужчин-добровольцев для выполнения гипотетического задания – битвы с гориллой.

Сообщение контентмейкера собрало более 51 миллиона просмотров и, похоже, спровоцировало студию GrodGames на создание видеоигры.

Проект под незамысловатым названием Gorilla Vs 100 Men даст геймерам примерить на себя роль могущественной гориллы и попытаться уничтожить 100 соперников. Игра уже имеет дебютный трейлер и страницу в Steam.

Трейлер игры – смотрите видео

Только один из постов с трейлером проекта набрал более 4.2 миллиона просмотров в X за считанные дни, а релиз планируется 15 июля 2025 года.

Очень интересно будет посмотреть выльется ли то внимание, которое сейчас получает игра в количество проданных копий.