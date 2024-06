Видавець Elden Ring назвав єдину умову, щоб зіграти у Shadow of the Erdtree: що треба зробити

Зовсім скоро вийде велике DLC Shadow of the Erdtree до Elden Ring, але ви не зможете пограти в нього, якщо не виконаєте деякі дії в основній грі. В Bandai Namco пояснили, що обов'язково потрібно зробити.

Реліз великого доповнення, яке принесе в гру нові території та ворогів, відбудеться 21 червня. Це означає, що у гравців є трохи більше тижня, щоб підготуватися. Найцікавіше, що статистика показує: більшість користувачів усе ще не виконали ці обов'язкові сюжетні кроки.

Що потрібно зробити

Озвучені видавцем вимоги стосуються ігрових босів, яких потрібно перемогти, а точніше конкретних двох.

У нещодавньому інтерв'ю японському журналу Famitsu режисер Elden Ring Хідетака Міядзакі сказав, що гравці отримають доступ до контенту DLC, коли вони переможуть Зоряного Воїна Радана (Starscourge Radahn), а потім додаткового боса Мога, Повелителя крові (Mohg, Lord of Blood). Міядзакі показав, що вхід до DLC Shadow of the Erdtree – це всохла рука, що звисає з кокона в зоні бою з Могом.



Starscourge Radahn / Фото FromSoftware/Bandai Namco



Mohg, Lord of Blood / Фото FromSoftware/Bandai Namco

11 червня, Bandai Namco процитувала пост стрімера Cohh Carnage, який підкреслив, що досягнення в Steam свідчать про те, що більшість гравців у Elden Ring на платформі Valve ще не перемогли Мога.

Як зазначає Cohh Carnage, наразі трохи більше 62% гравців у Elden Ring на ПК не зможуть грати в Shadow of the Erdtree.

Схожа статистика і на PlayStation та Xbox: близько двох третин гравців не змогли перемогти Мога на кожній з платформ.

Імовірно, причиною тому є те, що Повелитель крові — це необов'язковий бос для сюжетного проходження, якого гравці могли пропустити в основній частині Elden Ring.

Тож якщо ви чекаєте на Shadow of the Erdtree, але ще не пройшли через Starscourge Radahn та Mohg, Lord of Blood, поспішіть, адже продовження історії надходить уже через одну п'ятницю.