Гравець Zelda: Tears Of The Kingdom визначив вагу Лінка і змусив геймерів сперечатися щодо яблук

Шанувальник хітової Zelda: Tears Of The Kingdom збудував у грі справжні терези та визначив вагу головного героя, змусивши інших фанатів сперечатися щодо яблук у світі Гайрула. Детальніше – у матеріалі.

Фанати нової Зельди знову здивували усіх. Цього разу замість створення чогось смертоносного, як-от справжній ударний дрон чи HIMARS, один геймер збудував у грі функціональні терези.

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Здавалося б що тут такого, але користувач Reddit під ніком RecomendationOK6842, розробив їх з доволі цікавою метою.

Остання гра в тривалій пригодницькій серії – Tears of the Kingdom, має неймовірно надійну фізику ігрового рушія, яка дозволяє гравцям будувати свої проєкти за усіма правилами аеродинаміки, електрики та сили тяжіння.

Кожен предмет в грі має свою вагу, але RecomendationOK6842 зацікавився тим скільки важить головний герой.

За еталонну міру було обрано всім відомий фрукт і виявилося що Лінк важить приблизно як 10 яблук.

Зважування Лінка: відео

Трохи пошуку в інтернеті та нехитрі математичні обрахунки підказують нам, що при середній вазі плоду у 110 грамів, головний герой нової "Зельди" важить всього 1,1 кілограма.

Хоча в коментарях знайшлися люди з іншою точкою зору, які вважають, що Лінк має нормальну вагу у 65 кілограмів, а от яблука у Гайрулі напрочуд важкі та мають по 6,5 кілограмів кожне.