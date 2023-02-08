Сам стрімер Хасан Пайкер народився й живе в США, але має турецьке походження. Про це можна здогадатися навіть з його імені.

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Благодійний стрім

Благодійна трансляція, яку організовував Хасан на Twitch, призвела до збою веб-сайту для пожертвувань після того, як наплив глядачів зібрав майже 200 тисяч доларів США за короткий проміжок часу. Це понад 7 мільйонів гривень.

Мета збору – надати допомогу після сильних землетрусів, які зруйнували частину Туреччини та Сирії. Спільнота глядачів Хасана на Twitch зробила більше трафіку на сайт пожертвувань, ніж той міг обробити.

Це не перший раз, коли Хасан організовує прибутковий благодійний збір для певних цілей. Однак під час його останньої благодійної трансляції глядачі Хасана показали більше ентузіазму, ніж очікувалося.

Попри те, що Хасан є одним із найпопулярніших стримерів Twitch, він не міг передбачити, що стільки щедрих людей захочуть допомогти в такій важливій справі.