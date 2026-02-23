Як зазначають автори гри на строінці спільноти в Steam, гравці мають можливість особисто випробувати механіки та атмосферу майбутнього релізу, який обіцяє розвивати ідеї знаменитого попередника.

Дивіться також Датамайнер знайшов місце, куди наступна God of War відправить гравців

Що чекає на гравців у пробній версії Zero Parades?

Пробне видання пропонує зануритися в початковий етап гри, який охоплює перші кілька годин проходження. Користувачам доступні два центральні завдання та низка додаткових історій.

Для головної героїні підготували три архетипи, що визначають її початкові характеристики та навички. Сюжет розгортається навколо геніальної шпигунки Гершел Вілк на прізвисько Каскад. Після п'яти років з моменту своєї найбільшої невдачі вона повертається до міста-держави Портофіро.

Трейлер Zero Parades – дивіться відео:

Особливості демоверсії

Розробники з лондонської студії ZA/UM наголосили, що спеціально для демоверсії було скориговано ігровий баланс та деякі діалогові розгалуження. Окремі елементи повної версії, як-от система розвитку персонажа та певні механіки, у пробному виданні відсутні.

Команда зазначає, що після тривалого періоду кропіткої розробки та генерації ідей вони раді представити результати своєї праці спільноті. Проєкт орієнтований на нелінійне оповідання та харизматичних героїв.

Демоверсія буде доступна ексклюзивно в Steam до 16 березня 2026 року. Повноцінний реліз заплановано на 2026 рік спочатку для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), а згодом і для консолей PlayStation 5.