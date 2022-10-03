FIFA 23 офіційно вийшла 30 вересня, але версія Ultimate Edition стала доступною на три дні раніше. І ось через менш ніж тиждень після релізу, в мережі почали з'являтися перші відгуки від шанувальників серії й вони, м'яко кажучи, не надто позитивні, розповідає 24 канал.

Цікаво Фортуна любить сміливих: найяскравіші казино у відеоіграх

У FIFA 23 використовується нова розрекламована технологія HyperMotion 2, що, за словами розробників, гарантує геймерам більш реалістичний ігровий процес. Загалом, окрім інших нововведень, в проєкті з'явилося понад 6000 анімацій, а також нові механіки прискорення. Разом з усім цим FIFA 23 отримала в основному позитивні відгуки критиків, але, схоже, фанати мають зовсім іншу точку зору.

Трейлер, присвячений запуску FIFA 23: відео

Шанувальники FIFA буквально засипають сторінки гри на порталі Metacritic негативними відгуками, ділячись своїм розчаруванням. До прикладу, версія гри для PS5, попри рейтинг від критиків у 77 балів зі 100 можливих, отримала нищівні 2.2 бали із 10 від геймерів. Схожа ситуація й з версіями для Xbox Series та PC, де оцінки аж ніяк не кращі – 2.2 і 1.7 бала.

Більшість скарг користувачів звучать досить однотипно, а найбільшою претензією є те, що багато геймерів вважають ніби FIFA 23 не є великим оновленням у порівнянні з FIFA 22. Не менше скарг спрямовано на мікротранзакції та традиційний для серії "pay to win".

Підлила масла в вогонь і погана робота серверів, яка значно зіпсувала "ранній" старт гри для користувачів, що придбали Ultimate Edition якраз заради можливості зіграти в улюблений проєкт на 3 дні раніше. Через постійні перебої зі з'єднанням реалізувати задумане виявилося фактично неможливим.

Рейтинг рецензій FIFA 23 у Steam

Потік негативу не обмежується сайтом Metacritic, оскільки FIFA 23 наразі також має рейтинг рецензій у статусі "переважно негативні" в цифровому магазині Steam. Однак там скарги, схоже, здебільшого стосуються нової системи захисту від читів, яка банально не працює та заважає користувачам грати в гру. Деякі геймери також вважають, що проєкт погано оптимізовано на PC.

Здається, подібний рівень оцінок це норма для франшизи FIFA, оскільки попередні частини не можуть похвалитися хорошим рейтингом серед користувачів аж від часів FIFA 17, проте давно в EA Sports не було такого поганого старту.