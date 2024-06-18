Контрабандистка хотіла провезти у бюстгальтері 350 ігор для Nintendo, але її викрили в аеропорту

Працівники аеропорту в Китаї затримали жінку, яка помітно нервувала, коли намагалася сісти на літак. Її запідозрили і згодом перевірили, пізніше заявивши, що вона намагалася вивезти з країни 350 ігор для Nintendo Switch, запхавши їх у бюстгальтер.

Що відомо

Викрита на контрабанді жінка намагалася покинути Гонконг і в'їхати в Китай через порт Лянтан. Чиновники та митники, які займаються цією справою, кажуть, вона поводилася дивно і мала груди дивної форми під час рутинного огляду мандрівників. Її відвели у приватну зону, де й виявили численні картриджі для Nintendo.

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Чиновники конфіскували 350 картриджів для Nintendo Switch з бюстгальтера жінки. За оцінками, вартість усіх ігор становить близько 70 000 юанів або 9 660 доларів США.



Контрабандистка з картриджами / Фото Hong Kong 01

Як і всюди в світі, у Китаї стаття 7 Положення про виконання митних адміністративних покарань Китайської Народної Республіки забороняє людям ухилятися від сплати митних платежів шляхом "приховування, маскування, приховування декларацій, фальшивих декларацій або іншими способами, транспортування, перевезення або пересилання товарів, які заборонені або обмежені до ввезення або вивезення державою".

Таким чином ввезення товарів без сплати необхідних податків є незаконним і вважається контрабандою.



Картриджі, які були вилучені митниками / Фото Hong Kong 01



Картриджі, які були вилучені митниками / Фото Hong Kong 01

Жінка, яку підозрюють у контрабанді ігор у бюстгальтері, навряд чи потрапить до в'язниці. Натомість її можуть оштрафувати на суму, що "не перевищує трикратного розміру мита, яке підлягає сплаті, але від якого вона ухилилася".