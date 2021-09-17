Жорстка цензура: Blizzard відредагувала дві відверті картини з відеогри World of Warcraft

Розробники відеогри World of Warcraft продовжують видаляти з гри небажаний контент. Цього разу вони вирішили серйозно взятися за внутрішньоігрові картини.

Напевно, майже всі користувачі мережі знають, що компанія Blizzard опинилася в центрі гучного скандалу. На тлі цього її керівництво почало не лише звільняти деяких працівників, а й "чистити" свої відеоігри від небажаного контенту.

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Спершу до такого списку потрапили предмети, досягнення та персонажі, які були названі на честь звільнених співробітників. Потім розробники з Blizzard виправили різноманітні назви, які могли звучати вульгарно. Щоправда, здається, на цьому вони вирішили не зупинятися. Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що цього разу представники компанії взялися за виправлення картин з відеогри World of Warcraft.

Варто розпочати з того, що на тестових серверах цієї гри вийшло досить цікаве оновлення. Здавалося, що розробники просто покращили якість внутрішньоігрових картин. Але виявилося, що вони також серйозно відредагували одразу два зображення, які існували в цій грі ще з часів ванільної версії. Йдеться про портрет гордої леді, який можна знайти в маєтку з назвою "Чорний ворон", та про картину, на якій зображена напівоголена жінка в спідній білизні (знаходиться в штабі ШРУ). У першому випадку розробники змінили зовнішність дами, а також зробили її вбрання не таким відвертим. А от жінку в спідній білизні вони взагалі видалили з полотна, а тепер на її місці можна побачити натюрморт.

Як змінилися картини / Фото з порталу Wowhead

Напевно, неважко здогадатися, якою була реакція шанувальників World of Warcraft. Загалом вони незадоволені таким рішенням, а також активно висміюють його в мережі. А от представники Blizzard, які навіть не анонсували ці зміни, поки ніяк цю ситуацію не коментували.