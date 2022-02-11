Журналісти з'ясували, що в міста із гри Dying Light 2 є реальні прототипи

Журналісти провели невелике розслідування та дізналися, що у Вілледора з Dying Light 2 є реальні прототипи. Вони розповіли, що розробники орієнтувалися одразу на два міста.

Напевно, всі шанувальники популярної відеогри Dying Light 2 Stay Human знають, що її події розгортаються у місті Вілледор, яке неможливо знайти на реальних мапах. А все тому, що розробники з компанії Techland його просто вигадали.

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Вілледор – суміш двох реальних міст

Щоправда, згідно з інформацією польського видання CD-Action, конкретні та реальні джерела натхнення в авторів все ж таки були. Журналісти цього порталу провели своє невелике розслідування та дізналися, що Вілледор – суміш двох міст, які реально існують. На їхню думку, розробники з Techland використали географію французького міста Тур, а також архітектуру польського Вроцлава.

Французьке місто Тур

Журналісти знайшли одразу кілька натяків на французьке походження Вілледора. Наприклад, в одному з роликів геймерам показують мапу Європи, на якій позначена Франція, а на початку гри протагоніст згадує про місто Новий Париж. Також немало ігрових персонажів мають характерні для цієї країни імена та прізвища.

Представники CD-Action написали, що історичні центри міст досить схожі та додали, що в обох є чимало мостів. Також вони відзначили, що події Dying Light 2 розгортаються на початку жовтня, а місцеве віртуальне сонце встає о 8 годині та заходить о 19:30. А це відповідає тим даним, які характерні для міста Тур в цей період року.

Польське місто Вроцлав

Варто відзначити, що в цьому польському місті розміщений один з офісів Techland. А тому й недивно, що "сліди" Вроцлава можна знайти в Dying Light 2. Першими це помітили місцеві жителі, а вже потім на таку схожість звернули увагу й журналісти.

На думку останніх, розробники з Techland орієнтувалися на архітектуру Вроцлава. Вони відзначають, що у відеогрі є кілька подібних мостів, а також дуже схожа водонапірна вежа.

Порівняння мостів / Фото з твітера Magazyn CD-Action

Порівняння водонапірних веж / Фото з твітера GoddammitMan