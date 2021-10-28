Уже сьогодні відбудеться реліз нової частини в дуже популярній серії Age of Empires. А тому розробники цього проєкту вирішили детальніше розповісти про нього, а якщо точніше, то про режим для геймерів, які грають на дуже старому "залізі".

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Варто розпочати з того, що під час тестувань автори помітили, що чимало геймерів ще досі грає на дуже слабких комп'ютерах чи ноутбуках. А також вони прогнозують, що навіть через кілька років близько 50% гравців будуть грати в Age of Empires IV з низькими налаштуваннями графіки. Тому розробники захотіли зробити так, щоб в їхню відеогру змогли зіграти майже всі геймери.

Для цього вони навіть додали у гру спеціальний режим з назвою "Min Spec Mode". У цьому режимі буде мінімальне навантаження на графічні процеси, а тому зіграти в нову відеогру зможуть навіть ті геймери, які грають на системах без відеокарт. Напевно, неважко здогадатися, який вигляд буде мати гра у цьому випадку.

Різницю між високими налаштуваннями графіки та режимом "Min Spec Mode" вирішив показати автор ютуб-каналу ElAnalistaDeBits. Отже, геймери, які запустять Age of Empires IV з цим режимом, побачать текстури низької якості, дуже прості моделі, спрощені анімації, а також те, що в їхній версії відсутнє нормальне освітлення, тіні, трава та інші невеликі деталі.

Який вигляд має гра Age of Empires IV з режимом "Min Spec Mode" та максимальними налаштуваннями графіки: відео

Наостанок варто відзначити, що реліз відеогри Age of Empires IV відбудеться вже сьогодні ввечері. Вона вийде в Steam, Microsoft Store, а також одразу ж буде доступна всім передплатникам сервісу Xbox Game Pass. У Steam ця гра коштує 699 гривень, а от в Microsoft Store – 60 доларів.

Системні вимоги відеогри Age of Empires IV / Фото з блогу розробників