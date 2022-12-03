Роберт Паттінсон все менше сприймається шанувальниками кіно як Едвард Каллен з Сутінок, адже постійно знімається у все цікавіших проєктах. Проте мало хто, поглянувши на успішного актора, впізнає в ньому хардкорного геймера, повідомляє 24 канал.

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36-річний Паттінсон, здавалося б, був назавжди приречений носити клеймо "отого вампіра із сутінок", однак це не влаштувало талановитого актора і він продовжує завойовувати любов кіноаудиторії найрізноманітнішими ролями.

Можливо, таку наполегливість Роберт виховав в собі, проходячи улюблені ігри, адже як виявилося він є затятим геймером та фанатом досить хардкорного жанру JRPG.

У численних інтерв'ю Паттінсон неодноразово зізнавався, що є величезним шанувальником Final Fantasy VII та навіть мав серйозний "краш" на одну з героїнь гри.

Трейлер ремейку Final Fantasy VII: відео

Річ у тому, що в проєкті присутній "любовний трикутник", адже головний герой Клауд у романтичному плані зацікавлений одразу двома персонажками – Аеріт та Тіфою.

У одному відео, Роберт описав останню як "сексуальну злодійку в короткій спідниці", а Аеріт як "справді добру дівчину, яка може зцілити кожного".

Аеріт та Тіфа / зображення з nexusmods.com

З ніжністю згадуючи свої враження від гри, Паттінсон зазначив, що крізь роки вона все ще залишається його улюбленою, а потім детальніше розповів про свої переживання від віртуального роману.

Я думав, що був закоханий і в Аеріт і в Тіфу. Я не міг прийняти рішення, а потім прямо на її піку Аеріт вбивають. Мабуть, один із небагатьох випадків, коли я плакав у своєму житті – це коли померла Аеріт. Моє перше кохання, – сказав актор.

Отож, у фанаток Роберта є всі шанси здобути серденько завидного холостяка, достатньо всього лише бути схожою на Аеріт з Final Fantasy VII і половина справи зроблено.