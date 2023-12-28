Злам даних Rockstar розкрив вирізані кінцівки GTA 5

Нещодавній злам даних студії Rockstar, оприлюднив величезну кількість інформації, включно з коротким оглядом альтернативних кінцівок для GTA 5, які були вирізані з фінальної версії гри.

Масштабний витік даних внаслідок зламу Rockstar у 2022 році розкрив інформацію про майбутню GTA 6, а зовсім нещодавно хакери оприлюднили чимало секретів про інші невидані проєкти студії.

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Була серед них і інформація про GTA 5, яка розсекретила альтернативні кінцівки гри, що були вирізані з фінальної версії проєкту.

Наприкінці GTA 5 в одного з героїв гри Франкліна є три варіанти: убити Тревора, Майкла або ж обрати "Deathwish". Цікаво, що саме останній варіант вважається канонічним, і в ньому всі троє героїв виступають єдиним фронтом у кінематографічній перестрілці.

Вирізані кінцівки глобально не міняли планів розробників, але робили смерті персонажів химернішими. Наприклад Тревора чекало замороження у рідкому азоті, а потім Майкл розбив би заморожені останки спільника дерев'яним брусом.

Якби ж гравець обрав покінчити з Майклом, то Франклін би скинув того з даху хмарочоса просто на лопаті поліцейського гелікоптера.

Подробиць про те, якою була альтернатива "Deathwish" небагато, але стало відомо, що в цій кінцівці Франкліна як ігрового персонажа міг змінити Ламар.