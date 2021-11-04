Nvidia — величезна технологічна компанія, відома перш за все за створення потужного ігрового обладнання, а тепер й хмарного ігрового сервісу GeForce Now. Саме ця платформа стала відповідальною за великий витік дат випуску низки майбутніх ігор ще у вересні. Схоже, що ситуація повторюється і цього разу "злив" набув ще більших масштабів.

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Завдяки інформації, здобутій користувачем твітеру під ніком Okami13_ з бази даних Nvidia GeForce Now, стали відомими ймовірні дати релізів багатьох довгоочікуваних проєктів.

The Elder Scrolls 6 – 2 січня 2024 року.

– 2 січня 2024 року. Hogwarts Legacy – 8 березня 2022 року.

– 8 березня 2022 року. Crysis 4 – 25 жовтня 2024 року.

– 25 жовтня 2024 року. Gears of War 6 – 10 листопада 2022 року.

– 10 листопада 2022 року. Mortal Kombat 12 – 3 квітня 2023 року.

– 3 квітня 2023 року. Final Fantasy 7 Remake – 1 червня 2022 року.

– 1 червня 2022 року. Avowed – 7 грудня 2022 року.

– 7 грудня 2022 року. Fable – 12 жовтня 2023 року.

– 12 жовтня 2023 року. Payday 3 – 14 березня 2023 року.

– 14 березня 2023 року. Dragon Age 4 – 14 червня 2022 року.

Поряд із величезною кількістю дат випуску тайтлів, з яких деякі ще навіть не анонсовані, знайшлося також підтвердження численним чуткам про те, що одразу кілька ігор-ексклюзивів консолі PlayStation, наслідують приклад God of War та з'являться на ПК у майбутньому.

Ghost of Tsushima – 8 лютого 2022 року.

– 8 лютого 2022 року. Horizon Forbidden West – 30 вересня 2022 року.

– 30 вересня 2022 року. Ratchet & Clank – 3 жовтня 2022 року.

– 3 жовтня 2022 року. Uncharted: Legacy of Thieves Collection – 17 лютого 2022 року.

– 17 лютого 2022 року. Returnal – 4 квітня 2022 року.

Додає гостроти ситуації те, що чутки про деякі з проєктів про які йшла мова у минулому "зливі" вже отримали підтвердження. Та навіть у новій інформації є вже офіційні дати виходу Forza Horizon 5 та Starfield. Отож, і серед інших дат також може виявитися чимало правдивих.

Трейлер Starfield із датою релізу



Попри це, сам автор знахідки ставить під сумнів чимало релізів. Особливо дивно, за його словами, виглядає випуск одразу двох проєктів студії Bethesda Softworks з різницею в один день: TES 6 (02.01.2022) Indiana Jones (01.01.2022). Саме тому Okami13_ припускає, що деякі дати можуть бути застарілими чи навпаки суто приблизними, отож не слід на них особливо розраховувати.

Попри це, здобуті ентузіастом дані все одно є досить цікавими, а чи виявляться вони правдивими покаже лише час.