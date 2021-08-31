Знадобилося понад тисячу годин: команда ентузіастів створила в Minecraft фантастичне місто

Команда Varuna створила чергову вражаючу роботу у відеогрі Minecraft. Цього разу її представники збудували величезне фантастичне місто, яке дуже сподобалося користувачам Reddit.

Кілька тижнів тому ми розповідали про ентузіастів, які створили у відеогрі Minecraft величезне місто в готичному стилі. Щоправда, виявляється, паралельно вони працювали ще над одним дуже масштабним проєктом.

Детальніше Працювали 3 роки: група ентузіастів створила в Minecraft величезне місто в готичному стилі

Варто розпочати з того, що Varuna – це команда ентузіастів, яка професійно займається створенням різноманітних міст чи локацій у відеогрі Minecraft. Деякі свої проєкти вони створюють на замовлення, а інші для того, щоб в майбутньому продавати за реальні кошти на власному сайті.

Цього разу вони взялися за будівництво величезного міста з назвою Литонія. Представники цієї команди відзначили, що це наймасштабніша їхня робота (900 на 900 блоків), а загалом для її створення вони використали неймовірну кількість блоків. Працювала над цим проєктом команда з професіоналів, а витратили вони на все це 84 дні (понад тисячу годин).

Відомо, що представники Varuna збудували понад 3 тисячі різноманітних будівель, а найцікавіше, що вони не забули й про їхній інтер'єр. З цікавих споруд варто відзначити місцеву мерію, невеликий стадіон, обеліск в центрі, а також величезні оборонні укріплення (мур та вежі). Загалом працювали над цим проєктом вони вручну, хоча іноді використовували спеціальний редактор для створення потрібного ландшафту чи для копіювання різноманітних об'єктів.

Своєю роботою представники команди Varuna поділилися на Reddit, а вже користувачі цієї платформи її дуже високо оцінили. Оригінальний пост одразу ж потрапив до когорти найпопулярніших за останній місяць: понад 80 тисяч вподобань та 1,5 тисячі коментарів. Наостанок варто відзначити, що завантажити чи придбати цю мапу неможливо, бо вона була створена на замовлення.

Місто Литонія / Фото твітер Varuna