NetherRealm та WB Games раніше вже представили шість персонажів, які з'являться в першому доповненні для гри – Kombat Pack 1.

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Тепер й інші подробиці, пов'язані з майбутніми DLC, почали з'являтися у мережі, на цей раз шанувальники впевнені, що знають одного з персонажів Kombat Pack 2.

Виною цьому користувач соцмережі Х (колишній твітер) під ніком Ghostface_4_MK1, який займається дослідженням файлів гри.

У них ентузіаст виявив репліки, що достатньо прозоро натякають на те, що до списку бійців MK1 може приєднатися культовий вбивця Ґоустфейс з відомої серії фільмів жахів "Крик".

Культовий кінозлодій / Фото Paramount Pictures

Одна із таких фраз лунає з вуст персонажа, який з'явиться у Kombat Pack 1 – Omni-Man і звучить так: "Щоб мене налякати, потрібно більше, ніж маска та ніж".

Окрім того, ще один боєць – Такеда має таку репліку: "Мене маска і плащ не лякають".

Цікаво буде поглянути на реакцію з боку розробників, зважаючи на те, що персонажів першого доповнення вони анонсували невдовзі після подібної фанатської знахідки.