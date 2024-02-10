Геймер збудував найвідомішу локацію Elden Ring у Minecraft – дивовижні фото

Одна з найбільш візуально вражаючих локацій з хітової Elden Ring від Fromsoftware була майстерно відтворена шанувальником гри у кубічній пісочниці Minecraft.

Талановитий гравець Minecraft відтворив у грі одну з найвищих веж світу Elden Ring.

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Elden Ring наближається до своєї другої річниці у статусі однієї з найпопулярніших, найбільш продаваних і визнаних критиками ігор FromSoftware.

Природно, що при цьому проєкт має величезну базу шанувальників, які продовжують проявляти свою любов до гри через різного роду творчість.

Крім інших чеснот Elden Ring відома своєю величезною кількістю захопливої архітектури й користувач Reddit під ніком Brad-Dawg взяв на себе сміливість відтворити одну з найвідоміших будівель гри – Божественну вежу Кейліду.

Результатом роботи геймера стала серія з 12 дивовижних зображень, на яких можна побачити кілька ракурсів вежі, як зсередини, так і зовні.

Якість відтворення будівлі та увага до деталей ентузіаста вразили ігрову спільноту, тож автор отримав заслужену похвалу.