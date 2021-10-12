Знайомство з героями та антагоністом: вийшов сюжетний трейлер Call of Duty: Vanguard

Компанія Activision продовжує знайомити гравців з грою Call of Duty: Vanguard. Цього разу розробники показали сюжетний трейлер, а також поділилися новою інформацією про відеогру.

Реліз гри Call of Duty: Vanguard має відбутися вже на початку листопада, а тому представники компанії Activision продовжують активно готувати свою аудиторію до цієї події. Цього разу вони вирішили детальніше розповісти про головних героїв, а також загалом про сюжетну кампанію.

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Отже, варто розпочати з того, що події нової відеогри розгорнуться в часи Другої світової війни, а якщо точніше, то в момент, коли Берлін опинився у вогні. За сюжетом, представники німецької еліти хочуть створити на його "попелі" Четвертий Рейх (план "Фенікс"). Вони переховуються, а також сформували таємне угрупування, яке очолює головний антагоніст гри – Генріх Фрайзінгер. Гравцям потрібно буде ліквідувати його, а також зупинити відродження нацистської Німеччини.

Спеціально для такої важливої місії була створена особлива група, яку очолив Артур Кінгслі. До її складу також ввійшли наступні бійці: підривник Лукас Ріггс, снайперка Поліна Петрова, льотчик Вейд Джексон, а також Річард Вебб – заступник командувача. Тобто розробники зі Sledgehammer Games планують показати "народження" військ спеціального призначення, які неодноразово з'являлися в іграх цієї серії. З цікавого ще варто відзначити, що в трейлері можна дізнатися деяку нову інформацію про головних героїв, а також побачити різноманітні локації, які з'являться у відеогрі.

Сюжетний трейлер відеогри Call of Duty: Vanguard: відео

Реліз гри Call of Duty: Vanguard відбудеться 5 листопада на PC (Battle.net), PlayStation та Xbox. Передзамовити відеогру можна вже зараз, а всього існує три видання: Standard (60 доларів), Cross-Gen Bundle (70 доларів) та Ultimate (100 доларів).