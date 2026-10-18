Протести, що перейшли у погроми, нашкодили штаб-квартирі однієї з найвідоміших кіберспортивних організацій у світі, інформує 24 Канал.

Як розгортався погром у V.Hive?

Інцидент стався 17 жовтня 2026 року під час загальнонаціональних протестів у Франції. Група радикально налаштованих осіб у масках атакувала культовий заклад V.Hive, розташований на Севастопольському бульварі у Парижі.

Ця локація слугує не лише штаб-квартирою та тренувальною базою Team Vitality, а й відкритим кіберкафе, де фанати збираються для ігор та купівлі мерчу. Нападники розбили скляні вітрини, вдерлися всередину та влаштували справжній погром: вони винесли ігрові монітори, комп'ютерне обладнання, брендовані джерсі та фірмові крісла.

Погром приміщення: перегляньте ролики

Частину майна хулігани витягли просто на вулицю і підпалили на багатті прямо посеред проїжджої частини. Найбільш символічним і болючим ударом для клубу стало викрадення кубка турніру StarLadder StarSeries Fall 2026 з Counter-Strike 2, який команда виборола у вересні 2026 року.

Викрадення майна: дивіться відео

У мережі з'явилися відео, де учасники заворушень демонстративно тримають викрадену трофейну статуетку на тлі палаючого багаття. Адміністрація закладу запевнила, що під час нападу ніхто з людей не зазнав травм.

Викрадення трофею: дивіться відео

Засновник і генеральний директор Team Vitality Фаб'єн "Neo" Дебід дізнався про трагедію, перебуваючи за тисячі кілометрів від дому – у Шанхаї, де склад клубу з VALORANT саме виборов путівку до гранд-фіналу турніру Champions.

Керівник організації підкреслив, що заснував V.Hive як доступний простір для молоді, де ігрова сесія коштує лише 3,50 євро за годину, і цей тариф залишався незмінним попри інфляцію.

Право на демонстрацію – це фундаментальна свобода, яку я захищатиму все своє життя, але грабіж і руйнування ніколи не повинні мати місця в цій боротьбі,

– написав CEO Team Vitality у X.

Наразі керівництво клубу оцінює масштаби завданих збитків і готує план відновлення штаб-квартири.

Кіберспортивна спільнота вже висловила потужну підтримку організації, а фанати закликають організаторів турнірів виготовити дублікат викраденого кубка. Очікують, що після проведення ремонтних робіт та посилення заходів безпеки V.Hive знову відкриє свої двері для шанувальників геймінгу.

Нагадаємо, що у Франції масові протести охопили всю країну: органи влади зафіксували понад 110 демонстрацій, у яких взяли участь щонайменше 550 тисяч осіб, а за даними організаторів – близько 800 тисяч учасників. Студенти, школярі, профспілки та фермери протестують через зростання цін, падіння купівельної спроможності, а також проблеми в галузі освіти, зокрема брак кадрів і низький рівень фінансування.

Хоча більшість мітингів проходила мирно, у Парижі, Ліоні та Ліможі окремі групи провокаторів вдалися до підпалів і мародерства.