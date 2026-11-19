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Втім, не лише віртуальні вітрини можуть запропонувати геймеру щось цікаве: ритейлери теж розганяються. Тож 24 Канал розібрався, де шукати знижки в Україні, як не потрапити на фейкову акцію та з чого складати сетап, щоб знижка працювала на вас, а не навпаки.

Календар: коли і що стартує

Хороша новина: пропустити Чорну пʼятницю неможливо, бо вона розтягнута на тижні. Погана: у кожного магазину своя дата, і легко заплутатися. За оцінкою Inweb, яку цитує mc.today, 27.11 стане першою хвилею сезону, а не піком, бо частина ритейлерів втратила склади.

Практично це означає просту річ: поспіх тут поганий порадник. До того ж найглибші знижки прогнозують на техніку попередніх поколінь, а на нові флагмани вони, імовірно, будуть невеликі. Якщо вам потрібен саме найновіший девайс, чудес краще не чекати.

Ось як виглядає календар:

Steam, хаб – 26 – 30.11

Steam, Winter Sale: 17.12 – 04.01

PS Store (Україна): перша хвиля до 21.11, друга 16.11 – 01.12

Epic Games Store: 17.11 – 01.12

Ubisoft Store: до 01.12

Allo: з 17.11, пік 23 – 30.11

Епіцентр: 20 – 30.11

Comfy: старт традиційно 23.11

Foxtrot: офіційно 27.11

Rozetka: дату не оголошено.

Цифрові магазини: де шукати знижки українцям

Steam на Чорну пʼятницю поводиться як сусід, який "нічого не чув про вечірку". Хаб 26 – 30.11 справді буде, і діє звичайне "охолодження" знижок. Але головна подія попереду: Winter Sale з 17.12 до 04.01. Гра, яка подешевшала 26 – 30.11, цілком може отримати знижку й за три тижні. Не гарантовано, але тримайте це в голові.

Додайте потрібне у вішліст (Steam сповістить про знижку) і придивіться до історичного мінімуму на SteamDB. Так простіше зрозуміти, чи справді ціна "хороша".

Є й нюанс. За правилами Valve до сезонного розпродажу допускаються ігри, випущені щонайменше за 30 днів до його початку. Тобто новинка, що вийшла після 17.11, у Winter Sale може й не опинитися. Так само, якщо розробник підняв ціну хоча б в одній валюті, на гру діє 30-денне обмеження на участь у розпродажах.

І ще одне: ціни Steam показує в гривнях, але Valve лише рекомендує регіональні ціни (інструмент оновили в березні 2026), а остаточну ставить видавець.

PS Store: знижено вже зараз, плюс нюанси України

Український PS Store наразі проводить розпродаж зі знижками "до 90%". Перша хвиля діє до 21.11, друга триває з 16.11 до 01.12. Ось кілька позицій для орієнтиру:

God of War Ragnarök – 859 грн.

Silent Hill 2 – 559 грн.

Persona 5 – 269 грн.

Death Stranding 2 – 1 363 грн.

STALKER 2 Complete – 1 959 грн.

Тепер про нюанси України. PS Plus тут можна оформити лише через PS Store на консолі: сайт Sony таку покупку наразі не пропонує. Подарункові картки посередників у USD, PLN чи EUR працюють лише з акаунтом відповідного регіону, український їх не приймає. Знижки на аксесуари, які Sony оголосила для США (DualSense та інші), для України не підтверджені, тож їх ми не переносимо.

Xbox, Nintendo, Epic, Ubisoft і ключі

З Xbox приводів для радості небагато. PC Game Pass в Україні з 21.04.2026 коштує 230 грн/міс (актуальну ціну перевірте на сайті Xbox). Ultimate в Україні офіційно недоступний, а нові Call of Duty більше не потрапляють у підписку в день виходу. Окремого українського регіону для консолей Xbox немає.

До речі, про консолі. Series X/S подорожчали з 01.08.2026 (у Європі Series S 512 ГБ коштує €499), а Switch 2 з 01.09.2026 (США: з $449,99 до $499,99, ЄС: з €469,99 до €499,99). Тож розпродаж консолей – це не той випадок, коли варто сподіватися на диво.

Epic Games Store діє до 01.12, але лише з Deluxe, Gold і Premium-виданнями. У Ubisoft Store ще 20% за кодом HOLIDAY20 не діють на валюту, передзамовлення й підписки та не комбінуються з loyalty units.

Окремо про "сірі" ключі. Ризики відомі: ключі від крадених карток, відкликання, відсутність підтримки, регіональні обмеження. Головна ознака проблеми – "занадто добра ціна". Порада тут проста: якщо цифра виглядає підозріло гарно, спершу перевірте продавця.

Ритейл: що реально, а що "до X%"

Ритейл любить гучні цифри, тому головне тут – відрізняти максимум від типового. Далі чотири речі: що обіцяють, як платити, що з доставкою і чого чекати від заліза.

Хто що обіцяє

Allo заявляє "до 57%", але знижки йдуть від 5 – 10%, а середня становить 20 – 25%. Компанія згадує смартфони, розумні годинники, навушники, кухонну техніку й повербанки, але про геймінг там нічого.

Foxtrot у тексті акції пише "до 70%" (у меню сайту є ще "до 80%"), згадує консолі Sony, але переліку моделей не наводить.

Для Епіцентру розмір знижок не вказано: торік було "до 70%", але це історія, а не обіцянка.

Нагадуємо: "до X%" – це максимум по всьому асортименту, а не знижка на ваш товар.

Доставка й склади

На картках Jabko і Justbuy 17.11 є попередження про можливі затримки відправлення через атаки на логістику "Нової пошти". Тому не покладайтеся на "встигну до 27.11" і не залишайте подарунок на останній вечір. Дивіться на статус позиції: "в наявності" й "очікується" – це різні історії.

Залізо й консолі: не чекайте дива

Курс долара за НБУ щойно знову виріс. Консолі вже подорожчали. З памʼяттю картина схожа. За прогнозом, контрактні ціни на PC DRAM у 4Q26 зростуть на 13 – 18%. Тому великих знижок на RAM і SSD очікувати не варто.

Як не купитися на фейк

Іноді "знижка" виявляється ціною, яку магазин спершу підняв, а потім показав зі зниженням: деякі так роблять перед розпродажем. Захист від цього простий і трохи нудний, зате працює. Тож пройдіться по чеклісту ще до піку розпродажів.

Чекліст на тиждень:

Чи зафіксували ви ціну? Зробіть це за 2 – 4 тижні до розпродажу: скриншот картки товару або запис у нотатках стане вашою власною історією цін.

Чи дивилися ви історію цін? Шукайте її на Hotline, Price.ua, E-katalog. Для конкретної моделі її там може не бути, тоді покладайтеся на власні записи.

Чи купуєте ви на офіційному сайті? Посилання з SMS і месенджерів не відкривайте, навіть якщо знижка схожа на мрію.

Чи не просять вас зайвого? Не передавайте CVV і SMS-коди та уникайте передоплат на картку фізособи.

Чи порівнюєте ви однакове? Дивіться на ту саму модель, колір і тип гарантії: схожі на вигляд товари можуть бути різними позиціями.

Чи знаєте ви, яка це версія? Відрізняйте UA- та EU-версії, дивіться умови доставки й гарантії: хто відповідає за гарантію і скільки вона триває, написано в картці магазину.

Чи не надто добра ціна на ключ чи підписку? Це сигнал зупинитися й перевірити продавця.

Що насправді означає "до 57%"

Візьмемо цифру з анонсу Allo: знижки "до 57%". Звучить як "половина ціни на все". Але фактично знижки починаються від 5 – 10%, а середня становить 20 – 25%. Тобто 57% – це верхня межа по всьому каталогу, а ваша покупка цілком може опинитися ближче до нижньої.

Друга пастка – "стара ціна". Це теж ціна самого магазину, у різних магазинах вона різна, тому відсоток без історії цін нічого не означає. Порівнюйте не "було/стало" на ціннику, а ціну сьогодні з ціною кількох тижнів тому, для тієї самої моделі й того самого типу гарантії. Якщо магазин історії не показує, вона є у вас у скриншотах із чекліста вище.

Збираємо сетап під знижки

Знижка – не мета. Перш ніж дивитися на цінники, дайте собі відповідь на три запитання. На чому ви граєте: ПК, PS5 чи Switch? Який у вас бюджет? І чи потрібна вам ця річ, якби вона коштувала звичайну ціну? Якщо на третє запитання відповідь "ні", знижка вам нічого не дасть.

Нижче – сценарії й кілька варіантів у різних цінових нішах, серед них Logitech G. Це огляд специфікацій і цін, а не тест: ці моделі редакція не випробовувала. Ціни взяті з карток магазинів станом на 17.11.2026; вони змінюються навіть протягом дня.

Навушники для ПК і PS5: G325, G522, G PRO X та альтернативи

Завдання: гарнітура, яка однаково зручна на ПК і PS5.

На що дивитися. Платформа: шукайте PS5 у списку сумісності виробника, а не загальне "консолі"; для PS5 зазвичай потрібен USB-донгл 2.4 ГГц або кабель. Вага: орієнтир до 270 г комфортно, понад 320 г помітно. Автономність: дивіться на цифру для 2.4 ГГц з підсвіткою, а не на "до 200 год" у Bluetooth.

Бездротові, до 5 тис. грн. У перевірених магазинах бездротових гарнітур із заявленою підтримкою PS5 дешевше за 4 тис. грн небагато.

G325 LIGHTSPEED підтримує ПК, PS5 і Switch / Switch 2; Xbox у переліку платформ специфікації не заявлено. Це 212 г, безкаркасний (boomless) мікрофон з AI-шумозаглушенням, зʼєднання через LIGHTSPEED і Bluetooth та 24+ год автономності. Justbuy: 3 249 грн, Jabko (UA-версія): 4 199 грн (17.11). Для орієнтиру: рекомендована ціна на старті в Україні становила 3 999 грн.

Razer Barracuda X (2022): 250 г, до 50 год, 2.4 ГГц і Bluetooth, знімний мікрофон. Justbuy: 4 069 грн, Jabko: 4 999 грн (біла версія). Офіційна сторінка Razer називає лише "консолі", Jabko вказує PlayStation, тож підтримку PS5 уточніть до покупки.

Бездротові, 6 – 7 тис. грн:

G522 LIGHTSPEED підтримує ПК і PS5. Мікрофон знімний, а автономність за офіційною специфікацією до 35 год з підсвіткою або до 80 без. Гарнітура важча за G325 (290 г проти 212 г): це інший формат, а не "краще чи гірше". Justbuy: 6 369 грн, Jabko: 7 379 грн (17.11).

SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless: ПК, PS5 і Switch (за офіційною сторінкою), 265 г, до 60 год, висувний мікрофон; ChatMix працює лише на ПК. Justbuy: 6 419 грн, Jabko: 7 299 грн (чорна), тобто ціна майже така сама, як у G522.

Sony PULSE Elite: PS5, ПК, Mac і PlayStation Portal, планарні магнітні драйвери, до 30 год, через PlayStation Link-донгл; Xbox і Switch у специфікації не вказано. Justbuy: 6 709 грн, на Jabko "немає в наявності".

Дротові:

G PRO X Gaming Headset + Stand (арт. 991-000358) – дротова гарнітура першого покоління: підключення 3,5 мм, у комплекті зовнішня USB-звукова карта, змінні амбушури й підставка. Justbuy: 4 789 грн, Jabko (UA): 6 999 грн (17.11).

HyperX Cloud III: 308 г, 3,5 мм і USB, сумісна з ПК, PS5, Xbox і Switch (за HyperX). Justbuy: 4 449 грн, Jabko: 3 999 грн.

Що перевірити: версію та гарантію, і це стосується гарнітур будь-якого бренду. За картками магазинів на 17.11, Justbuy вказує гарантію магазину 1 міс., а Jabko для UA-версій – 12 або 24 міс. від виробника плюс 31 день від магазину.

Миша для шутерів: G PRO 2 та альтернативи

Завдання: легка бездротова миша для шутерів.

На що дивитися. Вага: до 60 г – ультралегкі моделі, 80–90 г – нормальна вага; перевіряйте, чи вказано вагу з батарейкою. Полінг: 1 кГц вистачає більшості, а 4 – 8 кГц у бездротовому режимі зазвичай вимагає окремого приймача, який продається окремо. Втім, спершу вирішіть, чи потрібна вам така частота взагалі.

Razer Viper V3 HyperSpeed: симетрична, 82 г з однією АА (≈59 г без неї), до 280 год; розширений полінг лише з окремим приймачем. Justbuy: 2 479 грн, Jabko: 2 999 грн.

G PRO 2 LIGHTSPEED важить 80 г (за картками магазинів), має симетричну форму, змінні магнітні бокові кнопки й перемикачі LIGHTFORCE. Один рядок обмеження: 8 кГц працює лише з окремим приймачем PRO LIGHTSPEED, який продається окремо, тож "вісім кілогерців із коробки" не чекайте. Justbuy: 3 799 грн, Jabko: 4 999 грн (17.11). Що перевірити: чи є приймач для 8 кГц у складі пропозиції.

Кермо для перегонів на PS5 і ПК: G923, комплекти та альтернативи

Завдання: кермо для перегонів на PS5 чи ПК. Спершу чесно: ціни тут розтягнуті від 6,5 до 40 тис. грн і вище, а багато позицій "очікуються" чи доступні лише під замовлення.

На що дивитися. Платформа: шукайте "PlayStation 5" у назві й артикулі, бо версії для Xbox/ПК (наприклад, T128 Xbox/PC) на PS5 не працюють; для Fanatec потрібна ліцензована PS-база. Привід: шестерні чи гібрид "ремінь і шестерні" на початковому й середньому рівні, direct drive на верхньому. Сила зворотного звʼязку: порівнювати в Нм можна лише там, де виробник її заявляє (G923 2,3 Нм, Fanatec 5 Нм), для T128 і T248 такої цифри в перевірених джерелах немає. Гарантія: у Jabko для Thrustmaster 31 день від магазину, у Foxtrot 12 міс.

HORI Racing Wheel Apex (SPF-004U): PS5, PS4 і ПК. За переліком Foxtrot, є вібрація, а силовий зворотний звʼязок не заявлено; кут 180–270°. Чи є педалі в комплекті й чи працює вібрація на PS5, сторінка не підтверджує. Foxtrot: 6 499 грн, ціну бачили лише в одному магазині.

Thrustmaster T128 (PS5/PC): зворотний звʼязок, кут 270–900°, магнітні педалі; за картками Jabko й Foxtrot сумісне з PS5 і PS4. Jabko: 9 999 грн ("немає в наявності"), Foxtrot: 12 499 грн.

G923 (PS4/PS5/ПК, арт. 941-000149): TRUEFORCE, силовий зворотний звʼязок 2,3 Нм (за описом Logitech), алюмінієві пелюстки. Версії для PlayStation і для Xbox/ПК не взаємозамінні, тож перевірте, яка платформа вказана в назві. Justbuy: 11 000 грн (наявність дивіться в картці), Jabko: 15 699 грн, передзамовлення (17.11).

G923 із шифтером у магазинах зустрічається як G923 SE Combo (арт. 991-000531); склад дивіться в картці. Justbuy: 13 409 грн, статус "очікується" (17.11).

G923 з G325 (арт. 991-000591): за назвою на Comfy в комплекті є гарнітура G325, а Justbuy описує позицію без гарнітури. Перевіряйте картку. Justbuy: 13 600 грн (17.11). Характеристики самого G325 – у розділі про навушники.

Thrustmaster T248 (PS5/PC): зворотний звʼязок, магнітні педалі; сумісне з PS5 і PS4. Ціни на картках розходяться майже вдвічі (Jabko 11 499 грн, Foxtrot, версія T248P, 21 230 грн), і обидві позиції зараз "немає в наявності", тож орієнтиром їх вважати не варто.

Fanatec Gran Turismo DD Pro: direct drive 5 Нм (до 8 Нм з окремим Boost Kit). Базу ліцензовано для PS5 і PS4 за заявою Fanatec (компанія зазначає, що сумісність не перевірена й не схвалена Sony). Потрібне міцне кріплення. В Україні пропозиції лише на маркетплейсі Prom: "від 39 810 грн, під замовлення". На сайті Fanatec для ЄС комплект коштує €649,95 (backorder), доставку в Україну не перевірено.

Куточок стримера: Yeti GX, Litra Beam та альтернативи

Завдання: перший стримерський куточок без студії: мікрофон і світло для вебкамери.

Мікрофон: на що дивитися. Тип: динамічні менше реагують на шум кімнати й клавіатури, конденсаторні точніші, але чутливіші до шумів. Підключення: лише USB простіше, а USB + XLR залишає шлях до аудіоінтерфейсу. Гарантія: у картках від 1 до 24 міс. навіть на одну модель, а "EU" у назві може означати версію без української гарантії.

Fifine AmpliGame AM8: динамічний, кардіоїда, USB-C і XLR, RGB (за описом виробника); у режимі XLR RGB і mute не працюють. Jabko: 4 299 грн, Foxtrot: 4 499 грн.

Yeti GX – динамічний USB-мікрофон із суперкардіоїдною діаграмою (такі зазвичай менше підхоплюють тло) і двома RGB-зонами LIGHTSYNC. Justbuy: 5 159 грн (17.11). Частоти дискретизації й сумісності на офіційній сторінці Logitech не вказано: якщо вони критичні, уточніть до покупки.

HyperX QuadCast 2 S: конденсаторний, чотири діаграми, USB-C, RGB. Justbuy: 5 809 грн (гарантія магазину 1 міс.), Jabko (UA): 9 809 грн (12 міс. від виробника плюс 31 день від магазину). Різниця рівно 4 000 грн, тож порівнюйте не лише ціну, а й версію та гарантію.

Світло: на що дивитися. Одиниці: Elgato вказує люмени, Ulanzi – люкси, тож порівнюйте однакові. Колір і CRI: 2700–6500 K охоплює і теплу лампу, і денне світло, а для шкіри бажано CRI 90+. Живлення: USB-порт дає близько 7,5 Вт, тому яскравіші лампи (як Elgato Key Light) живляться від розетки.

У ціновій ніші Litra Beam настільної USB-лампи іншого бренду в перевірених магазинах не знайшлося: далі йдуть або набагато дешевші мінілампи, або набагато дорожчі моделі.

Ulanzi VIJIM VL49 RGB Pro: акумуляторна мінілампа 66×66×27 мм, 113 г, RGB, 2500–9000 K. Foxtrot: 1 374 грн (лише там), гарантія 3 міс. Це додаткове підсвічування, а не основне світло.

Litra Beam: за специфікацією підтримки Logitech, 320 лм, 2700–6500 K, CRI 93, живлення USB. Foxtrot: 5 499 грн, гарантія 24 міс., у комплекті настільне кріплення; наявність на сторінці не вказано (17.11). У Justbuy позиція "очікується", ціни немає.

Elgato Key Light: 2 800 лм, 2900–7000 K, Wi-Fi, живлення від мережі. Підтвердженої ціни в українських магазинах немає; на агрегаторі Hotline оголошення від 10 499 до 11 020 грн без дати, тож це лише орієнтир.

Замість висновку

Вдала знижка – це та, що припала на річ, яка вам і так була потрібна. Календар, історія цін і чекліст потрібні лише для того, щоб розпродаж працював на ваш сетап. Якщо ціна не влаштовує сьогодні, поспішати не варто: попереду Winter Sale (17.12 – 04.01), хоча знижка там, як і раніше, не гарантована. Обирайте не знижку, а річ, якою ви справді користуватиметеся, і рахуйте повну суму разом із гарантією.