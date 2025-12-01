Чорна п'ятниця закінчилася, але знижки в PS Store тривають: що купити на вашу консоль

В цифровому магазині Sony вже кілька днів акції триває акція до Чорної п'ятниці. Власники консолей можуть скористатися вигідними пропозиціями на сотні ігор для PS5, а також отримати суттєву знижку на річні плани передплати сервісу PlayStation Plus різного рівня. Акція позиціюється як одна з найвигідніших пропозицій року від компанії.

Варто наголосити, що більшість акційних пропозицій та знижок на ігри добігають кінця. Як наголошує 24 Канал, більшість знижок зникне за лічені години, тож варто поспішити, щоб скористатися вигідними пропозиціями.

Які саме пропозиції доступні гравцям?

Цьогорічний розпродаж у цифровому магазині Sony охоплює величезний асортимент контенту, пропонуючи зниження цін на найбажаніші продукти екосистеми PlayStation. Основний акцент зроблено на іграх для актуального покоління консолей PlayStation 5.

Зі знижкою можна придбати як гучні ексклюзиви від внутрішніх студій Sony, так і популярні проєкти від сторонніх розробників, включаючи останні релізи 2025 року. Всі знижки можна знайти на спеціальному сайті PS Store, або ж на відповідній вкладці в меню консолі.

У розпродажі беруть участь сотні ігор, включаючи нещодавні блокбастери та ексклюзиви PlayStation.

Ось деякі з найпомітніших пропозицій:

Marvel’s Spider-Man 2 – знижка 40%

– знижка 40% God of War Ragnarök – знижка 50%

– знижка 50% Baldur's Gate 3 – знижка 30%

– знижка 30% EA Sports FC 26 – знижка 35%

– знижка 35% Alan Wake 2 – знижка 40%

– знижка 40% Assassin's Creed Shadows – знижка 25%

– знижка 25% Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – знижка 50%

– знижка 50% Hogwarts Legacy – знижка 60%

– знижка 60% Final Fantasy VII Rebirth – знижка 35%

Інші варті уваги знижки

Окрім перелічених хітів, знижки отримали також ігри для PS4, інді-проєкти та ігри для PlayStation VR2. Наприклад, можна вигідно придбати Stray, Sifu, The Last of Us Part I та багато інших. Повний перелік доступний безпосередньо в магазині PlayStation Store на консолі або у вебверсії.

Акція триватиме до 5 грудня 2025 року, тож гравці мають достатньо часу, щоб обрати для себе найцікавіші пропозиції.

Окрім окремих тайтлів, важливим елементом акції стали спеціальні умови на підписку PlayStation Plus. Користувачі мають можливість оформити 12-місячний абонемент на тарифи Essential, Extra або Premium за значно зниженою вартістю.

Знижки стосуються як нових користувачів, так і тих, хто бажає підвищити свій поточний тариф.

PlayStation Plus Essential : в Україні не має знижки на 12-місячний план і вартує 1299 гривень .

: в Україні не має знижки на 12-місячний план і вартує . PlayStation Plus Extra : Знижка 25% на 12-місячний план – 1611 гривень (замість 2149 гривень).

: Знижка 25% на 12-місячний план – (замість 2149 гривень). PlayStation Plus Deluxe: Знижка 33% на 12-місячний план – 1667 гривень (замість 2489 гривень).

Це дозволяє гравцям зекономити на доступі до мультиплеєра, хмарного сховища та великого каталогу ігор, що входить до дорожчих рівнів підписки. Розпродаж є чудовою нагодою для оновлення цифрової бібліотеки та продовження доступу до сервісів екосистеми на наступний рік.